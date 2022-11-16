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فورمولا 1 / جائزة البرازيل الكبرى أخبار

بيريز واثقٌ بأنه وفيرستابن سيتصرفان مثل "الناضجين" بعد واقعة البرازيل

قال سيرجيو بيريز أنه وزميله في ريد بُل ماكس فيرستابن سيتصرفان مثل "الناضجين" بعد جدل أوامر الفريق الذي اشتعل في سباق جائزة البرازيل الكبرى.

بيريز واثقٌ بأنه وفيرستابن سيتصرفان مثل "الناضجين" بعد واقعة البرازيل

كان بيريز في المركز السابع خلف فيرستابن عندما تم إخباره بأن الهولندي سيتركه يمر في اللفة الأخيرة ويمنحه المركز.

وكان ذلك التبديل ليمنح بيريز نقطتين إضافيتين ويضعه أمام شارل لوكلير سائق فيراري في المركز الثاني ضمن ترتيب السائقين مع بقاء سباق واحد حتى نهاية الموسم.

لكن عوضًا عن ذلك تجاهل فيرستابن تعليمات الفريق المحددة بترك بيريز يمرّ، وأخبر الفريق بأن "لديه أسبابه" لذلك.

ومباشرة عقب السباق تحدث السائقان سويًا مع مدير الفريق كريستيان هورنر ومستشار الفريق هيلموت ماركو.

فيما رفض بيريز - الذي يتوجه لسباق أبوظبي وهو متعادل في النقاط مع لوكلير - التعليق على أيّة تفاصيل محددة حيال ما حدث.

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"سنناقش كل ذلك داخليًا مع الفريق وسنمضي قُدمًا" قال بيريز.

وأضاف: "أشعر بخيبة أمل بطبيعة الحال، ولا سيما بعد ما كل ما قمت به. لكنني متأكد بأننا ناضجان وسنمضي قُدمًا كفريق".

وعند تذكيره بالمناسبات السابقة التي ساعد خلالها فيرستابن، قال بيريز: "لقد قمت بالكثير من أجله بالطبع، ليس ذلك سرًا. لكن وكما قلت، من الجيد الإبقاء على تلك المناقشات داخل الفريق، وسنمضي قُدمًا من ذلك".

وتابع: "تمت تصفية الأجواء بالتأكيد، وإلا لن يكون الوضع منطقيًا بالنسبة لي. سيكون الوضع مختلفًا ليس فقط في أبوظبي، ولكن بالمُضي قُدمًا. سنضع دومًا مصلحة الفريق أولًا أمام مصالحنا".

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