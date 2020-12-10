بيريز: هيلموت ماركو بعث لي برسالة تهنئة بعد فوزي في الصخير

بعد استغناء ريسينغ بوينت عن خدماته، ما يزال بيريز ينتظر قرارًا بشأن ما إذا ستحتفظ ريد بُل بخدمات أليكسندر ألبون في 2021 أم ستمنح المكسيكي ذلك المقعد.

وقد أوضحت إدارة ريد بُل في وقت سابق بأنّها ستنتظر حتى بعد السباق الختامي في أبوظبي لاتّخاذ قرارها من أجل أن تمنح ألبون أكبر فرصة ممكنة لإثبات أحقيته بالمقعد. بينما أصر بيريز على أنّه ليس في عجلة من أمره.

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"تقليت رسائل تهنئة من كل مدراء الفرق تقريبًا في الفورمولا واحد، بما فيهم هيلموت، لذلك كان من الرائع الحصول على ذلك" قال بيريز اليوم الخميس على هامش جائزة أبوظبي الكبرى.

وأضاف: "فيما يتعلّق بأي قرار، أعتقد بأنّ ما قالوه علانية صحيح، وأنّهم سيتخذون قرارهم في مرحلة ما بعد نهاية هذا الأسبوع، لذلك لا أعلم متى سيكون ذلك، وعليه لم تعد هنالك عجلة في الأمر".

وتابع: "وصلنا إلى نهاية العام، وانتظرنا طويلًا، لذلك لن يغيّر من الأمر في شيء أن ننتظر أسبوع أو أسبوعين إضافيين لمعرفة القرار".

في المقابل، قلل بيريز من تأثير فوزه في الصخير على مستقبله في البطولة، مُشيرًا إلى أن الأهم هو ثبات أدائه على مدار الأعوام.

فقال: "أنا مؤمن بشكل كبير بالفورمولا واحد، وأنّ سباقًا واحدًا لا يغيّر شيئًا في حياتك".

وأكمل: "ما أظهرته في الأعوام العشرة الأخيرة، جولة تلو الأخرى، عامًا تلو الآخر، ومع تقلبات الأداء، لكنني دومًا ما كنت أصل إلى نهاية العام مع نتائج قوية. ولا سيّما هذا الموسم الذي شهد تقلبات عدّة، وتغيّبي عن سباقين بسبب إصابتي بفيروس كورونا ضمن موسم قصير كهذا، وكذلك خسارتي للمحرك وأنا على طريق منصة التتويج في البحرين. تلك فرص ضائعة كثيرة، ومع ذلك، ما نزال نحتل المركز الرابع في ترتيب السائقين".

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من جهة أخرى، أصرّ بيريز على أّنه لا يرغب بأنّ ينهي مسيرته في الفورمولا واحد مع فوز وحيد فقط في جُعبته.

فقال: "أنا بالتأكيد لم أتواجد في الفورمولا واحد من أجل الفوز بسباق وحيد، لقد وصلت إلى هنا وأنا آمُل أن أكون بطلًا للعالم. لكن في وقت مبكر للغاية تدرك أنّك لكي تكون بطلًا للعالم، فإنّ ذلك لا يعود لك بشكل كامل، حيث يتعين عليك أن تتواجد على السيارة المناسبة في الموسم المناسب".

واختتم: "إذا لم تكن على متن سيارة مرسيدس على سبيل المثال، فإنه يتعين عليك بذل أقصى ما لديك مع سيارتك. وهذا ما حققته خلال أعوامي العشرة في البطولة".