فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
25 أكتوبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
01 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة تركيا الكبرى
15 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
29 نوفمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الصخير الكبرى
06 ديسمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
13 ديسمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
18 ساعات
:
20 دقيقة
:
41 ثانية
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / جائزة أبوظبي الكبرى / أخبار عاجلة

بيريز: هيلموت ماركو بعث لي برسالة تهنئة بعد فوزي في الصخير

تذاكر
المشاركات
التعليقات
بيريز: هيلموت ماركو بعث لي برسالة تهنئة بعد فوزي في الصخير
من قبل:
, محرر

قال سيرجيو بيريز أنّ هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات لدى ريد بُل كان من بين مدراء الفرق في الفورمولا واحد الذين بعثوا له برسائل تهنئة إثر فوزه بجائزة الصخير الكبرى نهاية الأسبوع الماضي.

بعد استغناء ريسينغ بوينت عن خدماته، ما يزال بيريز ينتظر قرارًا بشأن ما إذا ستحتفظ ريد بُل بخدمات أليكسندر ألبون في 2021 أم ستمنح المكسيكي ذلك المقعد.

وقد أوضحت إدارة ريد بُل في وقت سابق بأنّها ستنتظر حتى بعد السباق الختامي في أبوظبي لاتّخاذ قرارها من أجل أن تمنح ألبون أكبر فرصة ممكنة لإثبات أحقيته بالمقعد. بينما أصر بيريز على أنّه ليس في عجلة من أمره.

اقرأ أيضاً:

"تقليت رسائل تهنئة من كل مدراء الفرق تقريبًا في الفورمولا واحد، بما فيهم هيلموت، لذلك كان من الرائع الحصول على ذلك" قال بيريز اليوم الخميس على هامش جائزة أبوظبي الكبرى.

وأضاف: "فيما يتعلّق بأي قرار، أعتقد بأنّ ما قالوه علانية صحيح، وأنّهم سيتخذون قرارهم في مرحلة ما بعد نهاية هذا الأسبوع، لذلك لا أعلم متى سيكون ذلك، وعليه لم تعد هنالك عجلة في الأمر".

وتابع: "وصلنا إلى نهاية العام، وانتظرنا طويلًا، لذلك لن يغيّر من الأمر في شيء أن ننتظر أسبوع أو أسبوعين إضافيين لمعرفة القرار".

في المقابل، قلل بيريز من تأثير فوزه في الصخير على مستقبله في البطولة، مُشيرًا إلى أن الأهم هو ثبات أدائه على مدار الأعوام.

فقال: "أنا مؤمن بشكل كبير بالفورمولا واحد، وأنّ سباقًا واحدًا لا يغيّر شيئًا في حياتك".

وأكمل: "ما أظهرته في الأعوام العشرة الأخيرة، جولة تلو الأخرى، عامًا تلو الآخر، ومع تقلبات الأداء، لكنني دومًا ما كنت أصل إلى نهاية العام مع نتائج قوية. ولا سيّما هذا الموسم الذي شهد تقلبات عدّة، وتغيّبي عن سباقين بسبب إصابتي بفيروس كورونا ضمن موسم قصير كهذا، وكذلك خسارتي للمحرك وأنا على طريق منصة التتويج في البحرين. تلك فرص ضائعة كثيرة، ومع ذلك، ما نزال نحتل المركز الرابع في ترتيب السائقين".

اقرأ أيضاً:

من جهة أخرى، أصرّ بيريز على أّنه لا يرغب بأنّ ينهي مسيرته في الفورمولا واحد مع فوز وحيد فقط في جُعبته.

فقال: "أنا بالتأكيد لم أتواجد في الفورمولا واحد من أجل الفوز بسباق وحيد، لقد وصلت إلى هنا وأنا آمُل أن أكون بطلًا للعالم. لكن في وقت مبكر للغاية تدرك أنّك لكي تكون بطلًا للعالم، فإنّ ذلك لا يعود لك بشكل كامل، حيث يتعين عليك أن تتواجد على السيارة المناسبة في الموسم المناسب".

واختتم: "إذا لم تكن على متن سيارة مرسيدس على سبيل المثال، فإنه يتعين عليك بذل أقصى ما لديك مع سيارتك. وهذا ما حققته خلال أعوامي العشرة في البطولة".

فيراري تشرح سبب وقفات الصيانة البطيئة في موسم 2020 للفورمولا واحد

المقال السابق

فيراري تشرح سبب وقفات الصيانة البطيئة في موسم 2020 للفورمولا واحد

المقال التالي

مكلارين تضغط لمواصلة العمل على إعادة هيكلة الشركة

مكلارين تضغط لمواصلة العمل على إعادة هيكلة الشركة
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة أبوظبي الكبرى تذاكر
الكاتب أحمد مجدي

الأكثر شعبية اليوم

فيراري تشرح سبب وقفات الصيانة البطيئة في موسم 2020 للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري تشرح سبب وقفات الصيانة البطيئة في موسم 2020 للفورمولا واحد

ساينز: "لا منطق" في قرار "فيا" برفض مشاركتي في تجارب أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: "لا منطق" في قرار "فيا" برفض مشاركتي في تجارب أبوظبي

مكلارين تضغط لمواصلة العمل على إعادة هيكلة الشركة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تضغط لمواصلة العمل على إعادة هيكلة الشركة

وولف: على مرسيدس "عدم الانسياق" وراء أداء راسل المذهل في الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

وولف: على مرسيدس "عدم الانسياق" وراء أداء راسل المذهل في الصخير

بيريز: هيلموت ماركو بعث لي برسالة تهنئة بعد فوزي في الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: هيلموت ماركو بعث لي برسالة تهنئة بعد فوزي في الصخير

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة أبوظبي الكبرى 2020

مرسيدس "ستقوم بكل ما بوسعها" لإشراك هاميلتون في سباق أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس "ستقوم بكل ما بوسعها" لإشراك هاميلتون في سباق أبوظبي

تحليل: ماذا وراء انهيار أسهم أستون مارتن وشائعات وولف
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: ماذا وراء انهيار أسهم أستون مارتن وشائعات وولف

أحدث الأخبار

شتاينر: فريق هاس يأخذ واقعة فيديو مازيبين بـ "جديّة كبيرة"
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

شتاينر: فريق هاس يأخذ واقعة فيديو مازيبين بـ "جديّة كبيرة"

ساينز: "لا منطق" في قرار "فيا" برفض مشاركتي في تجارب أبوظبي
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

ساينز: "لا منطق" في قرار "فيا" برفض مشاركتي في تجارب أبوظبي

مكلارين تضغط لمواصلة العمل على إعادة هيكلة الشركة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين تضغط لمواصلة العمل على إعادة هيكلة الشركة

بيريز: هيلموت ماركو بعث لي برسالة تهنئة بعد فوزي في الصخير
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: هيلموت ماركو بعث لي برسالة تهنئة بعد فوزي في الصخير

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

فيراري تشرح سبب وقفات الصيانة البطيئة في موسم 2020 للفورمولا واحد

2
فورمولا 1

ساينز: "لا منطق" في قرار "فيا" برفض مشاركتي في تجارب أبوظبي

15دقيقة
3
فورمولا 1

مكلارين تضغط لمواصلة العمل على إعادة هيكلة الشركة

34دقيقة
4
فورمولا 1

وولف: على مرسيدس "عدم الانسياق" وراء أداء راسل المذهل في الصخير

5
فورمولا 1

بيريز: هيلموت ماركو بعث لي برسالة تهنئة بعد فوزي في الصخير

أحدث الأخبار

شتاينر: فريق هاس يأخذ واقعة فيديو مازيبين بـ "جديّة كبيرة"
فورمولا 1

شتاينر: فريق هاس يأخذ واقعة فيديو مازيبين بـ "جديّة كبيرة"

ساينز: "لا منطق" في قرار "فيا" برفض مشاركتي في تجارب أبوظبي
فورمولا 1

ساينز: "لا منطق" في قرار "فيا" برفض مشاركتي في تجارب أبوظبي

مكلارين تضغط لمواصلة العمل على إعادة هيكلة الشركة
فورمولا 1

مكلارين تضغط لمواصلة العمل على إعادة هيكلة الشركة

بيريز: هيلموت ماركو بعث لي برسالة تهنئة بعد فوزي في الصخير
فورمولا 1

بيريز: هيلموت ماركو بعث لي برسالة تهنئة بعد فوزي في الصخير

فيراري تشرح سبب وقفات الصيانة البطيئة في موسم 2020 للفورمولا واحد
فورمولا 1

فيراري تشرح سبب وقفات الصيانة البطيئة في موسم 2020 للفورمولا واحد

أحدث ملفات الفيديو

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: ياس مارينا 02:25
فورمولا 1

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: ياس مارينا

أجمل اللحظات من جائزة أبوظبي الكبرى 04:48
فورمولا 1

أجمل اللحظات من جائزة أبوظبي الكبرى

كل ما تجب معرفته عن قوانين 2021 المحدثة 07:53
فورمولا 1

كل ما تجب معرفته عن قوانين 2021 المحدثة

تطور شعار مكلارين عبر الزمن 02:45
فورمولا 1

تطور شعار مكلارين عبر الزمن

أجمل الصور من جائزة الصخير الكبرى 02:57
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة الصخير الكبرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.