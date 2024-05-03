بيريز: نيوي سيكون له "تأثير فوري" على فريقه القادم
قال سيرجيو بيريز أنه سيكون لأدريان نيوي "تأثير فوري" على أي فريق فورمولا 1 ينتقل إليه بعد مغادرته لريد بُل.
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
أعلنت ريد بُل يوم الأربعاء الماضي أن نيوي سيترك الفريق في 2025، كما ارتبط اسمه بشكل كبير بالانتقال إلى فيراري، بينما بدت أستون مارتن كخيار كذلك للمصمم البريطاني.
وفي حين لم تتأكد بعد خطوة انتقاله للموسم المُقبل، إلا أن بيريز واثق بأن نيوي سيكون له تأثير سريع وإيجابي في عدة جوانب على أي فريق فورمولا 1 ينتقل إليه.
حيث قال: "أدريان بالخبرة التي لديه ساهم بشكل كبير جدًا في فلسفة ريد بُل، لذلك أعتقد بأن سيُسبب تأثير فوري في أي مكان ينتقل إليه أو مهما كان ما سيفعله".
وأضاف: "إنه شخص ذكي للغاية ويعمل بجد كبير جدًا. أدريان أكثر من مجرد مصمم، إذ بمقدوره التأثير حتى على الاستراتيجات، الإعدادات، وبوسعه أن يؤثر بهذه الطريقة على عطل نهاية الأسبوع".
وتابع: "أن يتواجد مع الفريق خلال الجوائز كان أمرًا رائعًا. إنه شخص ذو شخصية قوية ومهما كان المكان الذي سيذهب إليه، فسيكون له تأثير فوري. لكنه سيطلب كذلك أن يكون محاطًا بمجموعة كاملة من الأفراد".
في المقابل، وبينما أبدى خيبة أمله من رحيل نيوي عن ريد بُل، لكن السائق المكسيكي واثق كذلك بأن الفريق بطل العالم لديه منظمة قادرة على خسارة عقل هندسي مثل نيوي والبقاء قوة ضاربة في صدارة الفورمولا 1.
إذ أردف قائلًا: "ما حدث ليس مثاليًا بطبيعة الحال، لكن في النهاية أعتقد بأن ريد بُل في موقع رائع ولديها منظمة قوية للغاية مع بيير (واشي - المدير التقني)، إنريكو (بالبو - رئيس الانسيابية) وبين (واترهاوس - رئيس هندسة الأداء). أعتقد بأن الفريق الانسيابي بأكمله قوي للغاية ونتطلّع سويًا للمستقبل. فالأمر لا يعتمد على فرد واحد فقط، إنه فريق كامل وأرى بأن كريستيان (هورنر) قام بعمل رائع في تجهيز الجيل التالي الذي سيعمل في ريد بُل".
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