بيريز: نقص الأموال لدى فورس إنديا كان "واضحاً منذ اليوم الأول"

انضم بيريز إلى فورس إنديا - التي باتت تعرف الآن باسم ريسينغ بوينت، وسيتغير اسمها رسمياً إلى أستون مارتن في 2021 - بعد موسم واحد أمضاه مع مكلارين في 2013.

وقاد لصالح الفريق منذ ذلك الحين حتى الآن محرزاً منصات تتويجه جميعها خلال هذه الفترة.

ولعب بيريز دوراً هاماً في وضع فورس إنديا ضمن الحراسة القضائية خلال صيف 2018، الأمر الذي أدى في نهاية المطاف إلى ولادة فريق ريسينغ بوينت قبل جائزة بلجيكا الكبرى من ذلك الموسم.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، أوضح بيريز أن المشاكل المادية كانت واضحة منذ اليوم الأول.

فقال: "لقد كانت واضحة منذ المرة الأولى، منذ اليوم الأول الذي وصلت فيه إلى الفريق".

وأكمل: "وصلت من مكلارين، وأذكر المرة الأولى التي زرت فيها مصنع فورس إنديا، وصدمتُ مباشرة إذ كان بوسعي رؤية مدى تأثير النقص في الموارد المالية".

وأردف: "لكن حالما خرجتُ إلى الحلبة، كان بوسعي رؤية الإمكانيات الكبيرة للفريق، لقد كان الجميع متعطشين للنجاح".

وتابع: "بالرغم من المشاكل المالية التي كانت واضحة جداً، أعتقد أن طاقم العمل لدى الفريق يمتلك موهبة هائلة".

واستكمل: "خلال سباقي الثالث مع الفريق (البحرين 2014)، عدت إلى منصة التتويج. منذ ذلك الحين، تغيّر كل شيء حقاً".

عند إطلاق موسم 2020 المعلق حتى الآن بسبب جائحة فيروس "كورونا"، فسيكون بيريز قد دخل موسمه العاشر في سباقات الجائزة الكبرى.

"لم أكن أتخيل أن أمضي كل هذا الوقت مع الفريق. لأنني كنتُ أوقع كل تلك الفترة عقداً لموسم واحد يتجدد لاحقاً" قال بيريز.

وأكمل: "كنت أعتقد أن كل موسم لي سيكون الأخير. وأنني سأغير الفريق".

واسترسل: "لكن، لقد كانت رحلة مذهلة تلك التي خضناها معاً. شهدنا لحظات إيجابية وأخرى سلبية، لكن نعم، لقد حققنا نجاحات رائعة".

واختتم: "أعتقد الآن أن أمامنا فرصة كبيرة تتمثل بالشراكة مع أستون مارتن".