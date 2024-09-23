بيريز: نعلم أماكن الخطأ وسنعود بقوة في أوستن

انطلق بيريز من المركز 13 بعد الفشل في التأهل للقسم الثالث من التصفيات، ولم يتمكن من تجاوز نيكو هلكنبرغ سائق هاس، لينهي السباق عاشراً.

وسُمع خلال السباق وهو يقول أن غير قادر على تجاوز فرانكو كولابينتو سائق ويليامز الذي وصفه "بالجيد جداً".

وأوضح المكسيكي أن السباق لم يسر كما أراده، لكن الفريق فهم مواضع الأخطاء.

حيث قال: "أعتقد أن القسم الأول من السباق كان جيداً للغاية، لكننا للأسف لم نستفد منه".

وأكمل: "للأسف، تجاوزني كارلوس (ساينز) خلال وقفة الصيانة، وكان من الصعب جداً التجاوز على المسار".

وأردف: "كان الوضع كارثياً خلف نيكو لأغلب السباق. كان سباقاً قاسياً جداً".

وأضاف: "لكن وبالعودة لما جرى، نعلم مواضع الخطأ، وسنعود بقوة في أوستن".

واختتم: "أمامنا بعض العمل لإكماله. نأمل خوض المنافسة على حلبة تقليدية لإظهار سرعتنا وتطبيق بعض التحديثات في أوستن".