بيريز نادمٌ على تعليقاته حول فيرشتابن في البرازيل
قال سيرجيو بيريز أنّه نادمٌ على بعض التعليقات التي أدلى بها مباشرة بعد النهاية المثيرة للجدل لسباق جائزة البرازيل الكبرى للفورمولا واحد.
بعد فشل زميله ماكس فيرشتابن في السماح له بتجاوزه في اللفّة الأخيرة من السباق، قال المكسيكي أنّ ذلك "يُظهره على حقيقته".
وأدلى بيريز إثر ذلك ببعض التعليقات المماثلة في اللقاءات التلفزيّة الأوليّة بعد السباق قبل أن يُطلب منه العودة إلى مقرّ ريد بُل على الحلبة للحديث إلى كريستيان هورنر، وهيلموت ماركو وفيرشتابن.
ولدى عودته لإتمام بقيّة التزاماته الإعلاميّة لاحقًا، تغيّرت نبرة المكسيكي، مُصرًا على أنّ ما حدث مسألة داخليّة.
وعندما سُئل أمسٍ الخميس في أبو ظبي حول تعليقاته الأولى، اعترف بيريز أنّه أفرط في الحديث.
وقال: "من الواضح أنّ الفورمولا واحد رياضة عاطفيّة جدًا. ولا توجد رياضة أخرى يُمكنك فيها الحديث بشكلٍ مباشرٍ هكذا، ذلك يحدث فقط في الفورمولا واحد. لذا تكون العواطف طاغية ويُمكنك قول الكثير".
وأضاف: "من الواضح أنّني نادمٌ على الكثير من الأشياء التي قلتها بعد السباق، استعدت علاقتي مع ماكس، كلانا في الفريق والجميع جاهزٌ للمضيّ إلى الأمام".
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وأوضح فيرشتابن منذ ذلك الحين أنّه لم يكن هناك أيّ حديث حول أوامر الفريق إلى حين الوصول إلى اللفّة الأخيرة من السباق.
واتّفق بيريز مع أنّ قلّة الوضوح في الفريق عقّدت الأمور: "وُضع الجميع في وضعٍ صعبٍ للغاية، سواءً ماكس، أو الفريق وأنا. أعتقد بأنّه ربّما كان بوسع الفريق التعامل مع الوضع بشكلٍ أفضل. من الواضح أنّنا نتعلّم من ذلك وسنقوم بالأمور على نحوٍ مختلفٍ في المستقبل".
وأردف: "وذلك هو الوضع بالنسبة للجميع، كلّ فريق في البادوك يُواصل التعلّم".
ولا يزال بيريز واثقًا من أنّ بوسعه التعويل على فيرشتابن لمساعدته نهاية هذا الأسبوع في حال تطلّب الأمر ذلك، وقال: "أجل، أنا متأكّدٌ من أنّ بوسعي التعويل عليه وعلى فريقي".
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