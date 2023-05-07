بيريز: ميامي "أسوأ عطلة نهاية أسبوع" بالرغم من قطب الانطلاق الأول

حادثة شارل لوكلير التي رُفع على إثرها العلم الأحمر صبّت لصالح بيريز الذي كان قد سجل الزمن الأسرع مع بداية القسم الثالث للتصفيات.

ونتيجة لخطأ زميله ماكس فيرستابن الذي قرر عدم إكمال لفته السريعة الأولى، فإن بيريز انتزع قطب الانطلاق الأول حيث سينطلق أمام فرناندو ألونسو سائق أستون مارتن وكارلوس ساينز سائق فيراري.

وجاءت هذه النتيجة مفاجئة للمكسيكي الذي عانى بعض الشيء خلال التجارب الحرة، فقال: "أعتقد أنها كانت أسوأ عطلة نهاية أسبوع حتى التصفيات".

وأكمل: "لم أكن قادراً على تعويض تلك الأعشار التي أخسرها خلف ماكس وفيراري. كنت أحاول تجربة كل شيء".

وتابع: "أجرينا بعض التغييرات الطفيفة في التصفيات وفجأة دبّت الحياة في السيارة. أعتقد أننا سجلنا اللفة المناسبة في الوقت المناسب".

بالمقابل، أشار بيريز إلى أنه عانى مع توازن السيارة على الاسفلت الجديد، حيث اشتكى عدة سائقين من ضعف مستويات التماسك.

فقال: "كانت تلك إحدى عطل نهاية الأسبوع التي أعاني فيها من التوازن وضعف الثقة خلف المقود. الاسفلت حساس جداً لدرجات الحرارة".

واختتم: "أفكر في كل سباق على حدة. تهانيّ للفريق على العمل الرائع الذي قاموا به. يوم الغد فرصة جديدة للانطلاق من المركز الأول".