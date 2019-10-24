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بيريز: من الصعب التعامل مع افتقار ريسينغ بوينت للتقدّم هذا الموسم

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بيريز: من الصعب التعامل مع افتقار ريسينغ بوينت للتقدّم هذا الموسم
24-10-2019

قال سيرجيو بيريز أنّ أكثر أمر مخيب للآمال بالنسبة له في 2019 تمثّل في افتقار فريقه ريسينغ بوينت للتقدّم على مدار هذا الموسم من بطولة العالم للفورمولا واحد.

بينما علم بيريز أنّ هذا الموسم سيكون صعبًا، في ظلّ عودة فريقه من المشاكل المالية التي واجهها العام الماضي، لكنّه قال بأنّه كان يأمُل تحقيق خطوة أكبر إلى الأمام.

وبالحديث مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن موسمه الحالي، قال بيريز: "لم يكن موسمًا مثاليا. كنت آمُل بحلول هذه الفترة أن نكون قد جمعنا مزيدًا من النقاط وننافس على مراكز أفضل مع تحقيق مزيد من التحسينات".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الجانب المُحبط هو الافتقار للتقدّم المأمول على مدار الموسم، إذ أرى بأنّ ذلك أمرًا ينبغي وضعه في الحُسبان. لكنّنا توقّعنا الأمور الأخرى نوعًا ما. إذ علمنا بأنّ هذا موسم انتقالي، لكنّ الوضع يكون مؤلمًا بعض الشيء أن تخوض تلك المرحلة الانتقالية على مدار ذلك الموسم الطويل، لكنّنا النرى الضوء في نهاية النفق، إذ أعتقد بأنّ هنالك العديد من الأسباب التي تجعلنا إيجابيين تجاه المستقبل، حيث ما أزال آمُل أن ننهي الموسم كرابع أسرع سيارة على شبكة الانطلاق"

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ولكن وبينما كان الموسم الحالي صعبًا عليه، لكنّ بيريز ما يزال متفائلًا حيال المستقبل طويل الأمد لفريقه، وذلك بعد تجديد عقده مؤخّرًا لثلاثة مواسم إضافية مع ريسينغ بوينت.

إذ أنّ المكسيكي متشجّع تحديدًا من الفرص التي سيوفّرها موسم 2021 مع قوانينه الجديدة وما يُمكن أن يمنحه ذلك لفريقه، إذ يأمُل أنّ يسمح ذلك لريسينغ بوينت بالمنافسة على منصّات التتويج.

"منصّات التتويج هي هدفنا بكلّ تأكيد، إذ نريد أن نخطو الخطوة التالية. هنالك تغييرات ضخمة على القوانين لموسم 2021، وكذلك العديد من الأمور التي تدور خلف الكواليس، لذلك لا أرى سببًا يمنعنا من تحقيق النجاح" قال بيريز.

واختتم: "أحتاج إلى دافع، إذ أريد تشجعيًا من أجل القدوم إلى هنا ومغادرة نهاية الأسبوع وأنا أعلم أنني بذلت أفضل ما لديّ وكذلك الفريق. كنت أفضل البقية على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، كنت أنافس على ذلك، لذا يتعيّن عليّ مواصلة ذلك الحافز وأن أمتلك مشروعًا يحمّسني على مواصلة السير".

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