بيريز: معركة ألونسو في البرازيل غير ممكنة "إلا مع قلة قليلة من السائقين" في الفورمولا واحد

بعد بداية قوية للسباق، انخفضت حدة المنافسات في قسمه الأوسط، لكن وفي اللفات الأخيرة اشتعلت معركة مذهلة بين ألونسو وبيريز على المركز الثالث لمنصة التتويج.

وبعد ملاحقة ألونسو في القسم الأخير من السباق، وجد بيريز أخيراً طريقة لتجاوز الإسباني في اللفة ما قبل الأخيرة.

لكن وبالرغم من اعتقاده بأن فرصة منصة التتويج قد تلاشت، لكنه استغل فرصة كبح بيريز المتأخر في المنعطف الأول، ليضغط ويقتنص المركز الثالث منه في المنعطف الرابع للفة الأخيرة.

وكاد بيريز أن يستعيد المركز مجدداً، لكن ألونسو أبقى سيارته في الأمام ليعبر خط النهاية بفارق 0.053 ثانية فقط أمام المكسيكي.

وبعد السباق، صرح بيريز أن المعركة مع ألونسو كانت قاسية لكن عادلة، مؤكداً عدم وجود الكثير من السائقين الذين يتمتعون بهذه الصفات حالياً.

فقال: "لقد استغرقت بعض الوقت لتجاوز سيارتي مرسيدس وقد أضرّ ذلك بإطاراتي".

وأكمل: "بعد ذلك، كنت دائماً خلف فرناندو مع الاقتراب من خط النهاية. اقتربت كثيراً جداً من منصة التتويج".

وأردف: "لكن لا بد من الثناء على عمل فرناندو الجيد، لأنها كانت معركة رائعة. تنافساً عادلاً جداً".

واسترسل: "ذلك أمر جيد حقاً، لأننا تنافسنا بقوة لكننا تركنا مساحة لبعضنا البعض، أعتقد أن قلة قليلة من السائقين تقوم بذلك حالياً".

وأردف: "دائماً ما يحاول فرناندو بكل الاحتمالات، لكنه دائماً عادل. لقد كان تنافساً رائعاً. أعتقد أن أياً منا يستحق المنصة، وقد حصل عليها هو".

وأضاف: "لا أعتقد أنه كان بوسعي القيام بأي شيء مختلف. كنت أودّ لو حصلت على المنصة، فالخسارة مؤلمة. لكنني مسرور من أجل فرناندو فقد قدم سباقاً جيداً".

وبعد البرازيل نجح بيريز بتعزيز فارق الصدارة أمام لويس هاميلتون ضمن المركز الثاني في ترتيب بطولة السائقين من 20 إلى 32 نقطة.

ويشعر المكسيكي بأن الثقة عادت إليه بعد فترة عانى خلالها مع السيارة.

فقال: "أعتقد أنني وبعد قطر جلست مع الفريق وقمنا بالعمل على فهم الكثير من الأمور الخاطئة".

وتابع: "الوتيرة كانت حاضرة في الجولات السابقة، لكنني ولسبب ما لم أكن قادراً على تجميع قواي. أعتقد أنها مسألة وقت قبل أن يحصل ذلك".