بيريز: معرفة من سيُغادر ريسينغ بوينت في حال قدوم فيتيل "أمرٌ بديهيّ"

يخوض فيتيل بطل العالم أربع مرّات محادثات مع فريق ريسينغ بوينت من أجل الانضمام إلى الفريق على مدار المواسم الأربعة المقبلة بعد أن اختارت فيراري عدم تجديد عقده لما بعد هذا العام. وأكّد فيتيل أنّه يخوض محادثات "غير رسميّة" مع ريسينغ بوينت، لكنّه قال بأنّه لم يُوقّع على أيّ شيء مع الفريق.

في ذات الوقت يرتبط فريق ريسينغ بوينت بعقدَين طويلَي الأمد مع بيريز ولانس سترول. إذ أنّ المكسيكيّ بصدد إكمال عامه الأوّل من عقده الحاليّ الممتدّ لثلاثة أعوام، لكنّ الفريق رفض استبعاد بقاء السائقَين لموسم 2021. أمّا سترول فهو ابن لورنس سترول مالك الفريق، ما يجعل من المرجّح بقاءه لموسم 2021 عند تغيير اسم الفريق إلى أستون مارتن.

وشدّد بيريز الأسبوع الماضي على أنّ لديه عقدًا ساريًا للموسم المقبل، لكنّه اعترف بأنّه سيكون هو من سيُغادر على الأرجح في حال اختار سترول الأبّ التعاقد مع فيتيل لمُجاورة ابنه.

وقال المكسيكي ضمن حوارٍ مع قناة "موفيستار+ اف1": "أعتقد بأنّ الخيار بديهي في حال توجّب على أحدنا المغادرة. أنا أب، ولن أقوم بطرد ابني، ليس لديّ الكثير لقوله. هناك الكثير من الشائعات المتناثرة. بالنسبة لي فلا جديد. لديّ عقدٌ مع الفريق".

وكشف بيريز الأسبوع الماضي أنّه تمّ التواصل معه مع فريقٍ آخر في الفورمولا واحد وفرقٍ في بطولات أخرى لموسم 2021 على إثر هذه الشائعات. وأشار البعض إلى وجود بند خروج في عقد بيريز يجب أن يُفعّله الفريقه لكي يُغادر لموسم 2021 من أجل إفساح المجال أمام فيتيل.

وقال بيريز ضمن الحوار أنّ عقده يتضمّن بند كسر، يتعلّق باتّفاقات الرعاية الخاصة به. وكان بيريز قد تمتّع بالفعل بدعمٍ كبيرٍ من شركة "تيلميكس" عملاقة الاتّصالات المكسيكيّة.

وقال بيريز: "دائمًا ما تكون هناك بنود كسر تعاقد في جميع العقود. إنّه يرتبط قليلًا بالرعاية. لكنّنا نعمل بجهد مع كلّ رعاتنا كي لا يحدث هذا".

وأكمل: "لن أقول بأنّ الأمر يعتمد على راعٍ واحد، بل هي مسألة عامة".