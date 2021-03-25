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بيريز معجبٌ بمقاربة ريد بُل "ذات الضغط الأقصى"

قال سيرجيو بيريز أنّ مقاربة ريد بُل "ذات الضغط الأقصى" لدفع كلّ شيء إلى الحدود القصوى كانت أكثر سمة بارزة منذ انضمامه إلى الفريق قبيل موسم 2021 من بطولة العالم للفورمولا واحد.

بيريز معجبٌ بمقاربة ريد بُل "ذات الضغط الأقصى"

حلّ المكسيكي كنا أليكسندر ألبون كزميلٍ لماكس فيرشتابن هذا العام، حيث تهدف ريد بُل لفرض معركة على اللقب على مرسيدس للمرّة الأولى في الحقبة الهجينة.

وبالرغم من أنّ بيريز عمل مع فريقه الجديد لأشهر قليلة الآن، فإنّه لاحظ بالفعل بعض السمات الأساسيّة التي أثارت إعجابه.

وقال حيال ذلك: "هذا الفريق مليء بالمتسابقين. هناك أجواء جيّدةٌ جدًا. يتمحور كلّ شيء حول الفوز، العقليّة والتركيز، كلّ شيء مختلف. لاحظت ذلك مباشرة".

وأكمل: "يدفعون كلّ شيء إلى الحدود القصوى، سواءً وقفات الصيانة أو الاجتماعات أو أيّ شيء متعلّق بالأداء. يضغطون بأقصى طاقة وذلك مثيرٌ للإعجاب".

وأردف: "بالطبع هناك جوانب لم أكن متعوّدًا عليها ويُمكن تحسينها كذلك. لذا سنعمل على النموّ معًا وأن يكون لي تأثيرٌ على الفريق كذلك".

وفي حين أنذ بيريز يُواجه تحديًا كبيرًا أمام فيرشتابن، إلّا أنّه أوضح أنّه يهدف إلى التغلّب على الهولندي هذا العام.

لكنّه قال بأنّ الأمر الأكثر أهميّة بالنسبة إليه هو المساعدة على دفع ريد بُل إلى الأمام ضمن المعركة مع مرسيدس.

وقال في هذا الصدد: "أريد التغلّب على ماكس وماكس يُريد التغلّب عليّ، وذلك يُوفّر مكاسب للفريق".

وأضاف: "نريد دفع الفريق إلى الأمام، ولو كنّا قادرين على إنشاء تلك المنافسة بيننا، فسيكون ذلك لمصلحة الفريق. أعتقد بأنّنا ناضجان بما فيه الكفاية ويُمكننا التعامل مع ذلك".

وأكمل: "آمل أن أكون قادرًا على تسليط الضغط على ماكس وأن ننمو معًا وندفع الفريق إلى الأمام".

من جانبه قال فيرشتابن أنّ انطباع الأوّليّ حيال بيريز كان إيجابيًا، حيث يأمل أن يسمح تواجد زميلٍ أكثر خبرة بدفع الفريق أكثر.

وقال الهولندي: "أعرف بيريز منذ عدّة أعوام، ونحن زميلان الآن، تحصل على المزيد من المعارف حيال طريقة عمله حينها".

وأضاف: "أعتقد بأنّ كلّ شيء سار على نحوٍ سلسٍ للغاية حتّى الآن، وبالنسبة لردود الفعل فإنّنا نسير في ذات الوجهة، آمل أن تكون الوجهة الصحيحة".

وأكمل: "من الرائع الحصول على بعض المعارف من جانبه بناءً على خبراتعه السابقة مع الفرق الأخرى، ذلك جيّدٌ جدًا".

واختتم بالقول: "أجل، آمل أن نحقّق نقاطًا جيّدة كفريق وأن نضغط على مرسيدس في كلّ عطلة نهاية أسبوع".

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