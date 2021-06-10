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فورمولا 1 أخبار

بيريز معجب "بانفتاح ودعم" ألبون منذ أن حلّ بديلًا عنه في ريد بُل

عبّر سيرجيو بيريز عن إعجابه بالانفتاح والدعم اللذين أبداهما أليكسندر ألبون منذ أنّ حلّ المكسيكي بديلًا عنه ضمن صفوف الفريق الأساسي لريد بُل، مُشيدًا كذلك بدوره في نجاحات الفريق الأخيرة.

بيريز معجب "بانفتاح ودعم" ألبون منذ أن حلّ بديلًا عنه في ريد بُل

آثرت ريد بُل التخلّي عن خدمات ألبون بعد موسم كامل واحد فقط، وذلك بعد موسم صعب خاضه التايلندي في 2020، إذ انتقل إثر ذلك إلى دور سائق الاختبار/الاحتياطي بعدما حلّ بيريز مكانه.

وقد سجّل بيريز أوّل انتصار له مع ريد بُل من بوابة سباق باكو الماضي، ليُصبح أوّل فائز جديد مع ريد بُل منذ انتقال ماكس فيرشتابن إلى الفريق في 2016.

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وقد ساهم فوز بيريز في تعزيز صدارة ريد بُل أمام مرسيدس في بطولة الصانعين، بينما ما يزال فيرشتابن على صدارة ترتيب السائقين.

وكان فيرشتابن في طريقه نحو الفوز في باكو لولا انفجار إطاره المتأخّر، لكنّه سارع لتهنئة بيريز عقب السباق واحتفل مع الفريق تحت منصة التتويج.

كما أرسل ألبون تهانيه إلى بيريز كذلك إثر انتصاره في أذربيجان.

وبالحديث عقب فوزه، أشاد بيريز بروح الفريق في ريد بُل، حيث خصّ بالذكر ألبون على الدعم والانفتاح الذين تحلّى بهما منذ بداية هذا الموسم.

فقال: "أظن بأنّ لدينا فريقًا جيّدًا جدًا. وكان من الرائع رؤية ما قام به ماكس، حيث استحق بالفعل الفوز هناك، فقد قام بكل شيء على نحوٍ مثالي على مدار نهاية الأسبوع. لكنه كان غير محظوظ بشكل كبير. لقد كان ذلك فوزه هو".

وأضاف: "وأليكس كذلك، إنّه يضع الكثير من العمل والجهد على جهاز المحاكاة مع المهندسين. أتذكر عندما أتيت إلى هنا، ما كنت أتوقّع منه أن يكون منفتحًا بهذا القدر وبهذه الطريقة معي".

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وتابع: "لكنّه شرح لي كل المشاكل التي واجهها، وكيفية عمل السيارة، وكان ذلك رائعًا للغاية منه، ومنذ اليوم الأول".

وأكمل: "أقدّر بالفعل ذلك الأمر، وكذلك العمل الذي يقوم به جولة تلو الأخرى مع الفريق، ومع جهاز المحاكاة. هذا هو العمل الجماعي، وفي النهاية نحن وصلنا إلى هذه النتيجة بفضل كل فرد داخل هذا الفريق".

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