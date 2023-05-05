بيريز: معالجة أهم نقاط ضعفي أطلقت قدراتي باتجاه المنافسة على اللقب

أحرز المكسيكي الفوز بجائزة أذربيجان الكبرى ما قلّص فارق صدارة زميله ضمن الترتيب العام إلى 6 نقاط فقط، مؤكداً أنه منافس فعلي على اللقب.

وتعقيباً على الأداء القوي في باكو، خاصة في طريقة تحكمه بالسباق - كما فعل في السعودية - أشار بيريز إلى العمل الذي قام به مع مهندسيه خلال الفترة الشتوية للعمل على مشاكل إدارة الإطارات، وهذا ما لعب لصالحه.

فقال في جواب لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "أعتقد أن إحدى نقاط ضعفي العام الماضي كانت تتعلق بالحفاظ على الإطارات".

وأكمل: "خلال الفترة الشتوية، جلست مع المهندسين للنظر في المسألة، لأنني كنت مستاء مما حصل العام الماضي. لم أمتلك الوتيرة الجيدة خلال السباق".

وأردف: "أعتقد أننا فهمنا الكثير من الأمور، ولهذا نحن في وضع أفضل بكثير هذا الموسم فيما يتعلق بهذه الناحية".

يعتبر بيريز أحد أفضل السائقين القادرين على إدارة الإطارات، لكنه أشار إلى أن هذه المهارة ليست سهلة التطبيق مع سيارة ريد بُل.

فقال: "طريقة التعامل مع الإطارات مختلفة جداً لسيارة ريد بُل. كان عليّ تعلم الكثير من الأمور للتعامل بشكل خاص مع السيارة".

وأكمل: "أعتقد أنه وفي عامي الأول، تحسنتُ مع الاقتراب من نهاية الموسم. لكن مع تغير القوانين، لم أتمكن من إدارة الإطارات بشكل جيد".

وأضاف: "أشعر أنني في موقع أفضل الآن. بعد فهم سيارة ريد بُل، أصبحتُ أشعر أنني بالفعل سائق ريد بُل".

هذا التحسّن رفع من ثقة بيريز ومنحه مساحة أكبر للتحسّن.

فقال: "ما زال هناك المزيد أمامي فيما يتعلق بتحوّلي إلى سائق ريد بُل في طريقة قيادة سيارة ريد بُل. أعتقد أنك وحالما تفهم المبدأ التصميمي للسيارة، ستصبح قادراً على استخلاص أقصى ما يمكن منها".

وأردف: "هذا يحتاج وقتاً، كلما أمضيت وقتاً أطول مع الفريق كلما كان ذلك أفضل".

واختتم: "لكنني أعتقد وبالتأكيد أنني حققت خطوات كبيرة مقارنة بالعام الماضي".

كما أشار بيريز إلى أن منافسة خضم مثل فيرستابن ليس بالمهمة السهلة، وهذا ما كان الدافع وراء إجراء تحليلات معمّقة لطريقة قيادته خلال الفترة الشتوية.