بيريز: مشكلة المحرّك كلّفتني عامل السحب في لفّتي الأخيرة في القسم الثالث

تمّ تأخير خروج سائق ريد بُل من مرآبه في الطلعة الأخيرة من القسم الثالث من التصفيات بسبب مشكلة في تزويد المحرّك بالوقود، ما كان يعني عدم حصوله على عامل السحب خلف زميله ماكس فيرشتابن.

وبسبب خصائص حلبة باكو وخطّها المستقيم الطويل، يُمكن للسائقين كسب بعض الزمن بمساعدة عامل السحب، والذي استخدمته العديد من الفرق بشكلٍ فعّال في التصفيات.

لكنّ ريد بُل خسرت تلك الفرصة بعد أن بقي بيريز عالقًا لبعض الوقع بعد مغادرة زميله، حيث يشعر المكسيكي بأنّه خسر فرصة جيّدة للمنافسة على قطب الانطلاق الأوّل بسبب ذلك.

وقال المكسيكي الذي حلّ ثانيًا بفارق 0.282 ثانية عن شارل لوكلير سائق فيراري: "لم تكن تصفيات مثاليّة في النهاية لأنّني واجهت مشكلة في المحرّك. لم يكن بوسعنا تشغيله".

وأضاف: "كان ذلك يعني خسارة لبعض الوقت. كنت لوحدي على المسار ببساطة. عامل السحب قويٌ جدًا هنا".

وأردف: "من يعلم إن كان ذلك كافيًا لتحقيق قطب الانطلاق الأوّل، لكنّ ذلك كلّفني بعض الأعشار من الثانية بالتأكيد. لكن أعتقد بأنّ شارل قدّم لفّة جيّدة جدًا".

وقال بيريز لاحقًا في المؤتمر الصحفي: "أحتاج للحديث إلى الشباب، لم تعمل السيارة، أعتقد بأنّ سوء تواصل قد حدث".

وأردف: "لكنّنا خسرنا العديد من الثواني وتسرّعنا في الخروج لإتمام اللفّة".

من جانبه قال فيرشتابن أنّه لم يتوقّع كسب عامل السحب من زميله في اللفّة الأخيرة، وذلك بعد أن سُمع عبر اللاسلكي وهو يسأل عن مشكلة بيريز.

وقال الهولندي: "كلّا، لدينا خطّة واضحة، يكون تشيكو في الأمام في عطلة نهاية أسبوع ومن ثمّ أنا في الأمام في التالية".

وأردف: "لذا سألت عمّا حدث، وقالوا أنّ هناك مشكلة صغيرة عليهم حلّها، وذلك سبب تأخّر خروج تشيكو".