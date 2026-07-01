بيريز: مشاكل موثوقية كاديلاك "غير مقبولة"
وصف سيرجيو بيريز جائزة النمسا الكبرى بأنها أسوأ عطلة نهاية أسبوع لكاديلاك في موسم 2026، معتبرًا أن مشاكل الموثوقية التي عانى منها الفريق "غير مقبولة".
سيرجيو بيريز، كاديلاك
الصورة من قبل: سونا ماليتيروفا
وانسحب بيريز وزميله فالتيري بوتاس من السباق قبل إكمال اللفة الرابعة بسبب مشاكل متشابهة تمثلت في ارتفاع حرارة المكابح بصورة مفرطة.
وأشار الفريق إلى أن المشكلة لم تظهر خلال التجارب، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة وتأثير السير خلف السيارات الأخرى يوم السباق دفعا المكابح إلى ما يتجاوز حدودها التشغيلية.
وأكد الفريق أيضًا أن هذه المشكلة لا ترتبط بالعطل التقني الذي تسبب في انسحاب بوتاس من جائزة موناكو الكبرى قبل ثلاثة أسابيع.
وجاء خروج السيارتين من سباق النمسا امتدادًا لسلسلة من مشاكل الموثوقية التي واجهتها كاديلاك مؤخرًا، والتي شملت عطلًا في نظام التعليق بسيارة بيريز، ومشكلة في دواسة المكابح لدى بوتاس خلال تجارب برشلونة، إضافة إلى المشاكل التي واجهها السائقان خلال التجارب في النمسا.
Watch: اف1 في أسبوع | مراجعة سباق النمسا: فيرستابن فارس ريد بُل وفيراري تواجه الواقع
وطغت هذه الأعطال على المكاسب التي كان الفريق يأمل في تحقيقها من حزمة التحديثات الكبيرة الخاصة بالانسيابية.
"إنه أمر مخيب للآمال حقًا. أعتقد أننا قللنا من تأثير السير خلف السيارات الأخرى. واجهنا مشاكل طوال عطلة نهاية الأسبوع، وأعتقد أنها كانت الأسوأ هذا الموسم. شعرت وكأننا تراجعنا أربع أو خمس خطوات" قال بيريز بعد السباق.
وأضاف: "علينا أن نراجع طريقة عملنا بجدية، خاصة فيما يتعلق بالتحديثات. ما حدث اليوم غير مقبول تمامًا، وهو أمر مؤسف للغاية بالنسبة للفريق. أعتقد أننا قادرون على إصلاح ذلك في السباقات المقبلة".
وتابع: "في الواقع لم يكن هناك أي تحذير. أعتقد فقط أن تأثير السير خلف السيارات الأخرى جعل الوضع أسوأ".
من جانبه، أكد فالتيري بوتاس أن العطل جاء بصورة مفاجئة، قائلًا: "لم يكن هناك أي تحذير. كان كل شيء تحت السيطرة خلال التجارب. أكملنا أكثر من 10 لفات متتالية، وهو ما يكون كافيًا عادة لبداية السباق".
وأكمل: "لكن اليوم، ومع ارتفاع درجات الحرارة وتأثير السير خلف السيارات الأخرى، خرج كل شيء عن السيطرة، وبدأت المشكلة منذ اللفة الثانية. إنها مشكلة كبيرة وعلينا حلها".
شارك أو احفظ هذه القصّة
لا نريد أن نتأخر عن المنافسين: بيريز يكشف كيف تعمل كاديلاك في 2026
فالتيري بوتاس: كاديلاك بدت وكأنها "سيارة مختلفة" في تصفيات ميامي
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
شائعات: بوتاس قد يفقد مقعده في كاديلاك بعد جائزة موناكو الكبرى
بوتاس يكشف تدخل مكتب التحقيقات الفيدرالي بعد سرقة سيارته "كاديلاك" في ميامي
هيرتا: سرعتي الخالصة هي نقطة القوة من أجل الحصول على مقعد في الفورمولا 1
أحدث الأخبار
بينوتو: كان لا يزال لدي الكثير لأقدمه إلى فيراري
ساينز: لسنا جيدين بما يكفي حتى الآن
مكلارين تحلل الفارق مع مرسيدس: "70% من خسارتنا تأتي في المنعطفات"
موتو جي بي: ياماها تُؤكّد تعاقدها مع مارتين وأوغورا
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات