وانسحب بيريز وزميله فالتيري بوتاس من السباق قبل إكمال اللفة الرابعة بسبب مشاكل متشابهة تمثلت في ارتفاع حرارة المكابح بصورة مفرطة.

وأشار الفريق إلى أن المشكلة لم تظهر خلال التجارب، إلا أن ارتفاع درجات الحرارة وتأثير السير خلف السيارات الأخرى يوم السباق دفعا المكابح إلى ما يتجاوز حدودها التشغيلية.

وأكد الفريق أيضًا أن هذه المشكلة لا ترتبط بالعطل التقني الذي تسبب في انسحاب بوتاس من جائزة موناكو الكبرى قبل ثلاثة أسابيع.

وجاء خروج السيارتين من سباق النمسا امتدادًا لسلسلة من مشاكل الموثوقية التي واجهتها كاديلاك مؤخرًا، والتي شملت عطلًا في نظام التعليق بسيارة بيريز، ومشكلة في دواسة المكابح لدى بوتاس خلال تجارب برشلونة، إضافة إلى المشاكل التي واجهها السائقان خلال التجارب في النمسا.

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وطغت هذه الأعطال على المكاسب التي كان الفريق يأمل في تحقيقها من حزمة التحديثات الكبيرة الخاصة بالانسيابية.

"إنه أمر مخيب للآمال حقًا. أعتقد أننا قللنا من تأثير السير خلف السيارات الأخرى. واجهنا مشاكل طوال عطلة نهاية الأسبوع، وأعتقد أنها كانت الأسوأ هذا الموسم. شعرت وكأننا تراجعنا أربع أو خمس خطوات" قال بيريز بعد السباق.

وأضاف: "علينا أن نراجع طريقة عملنا بجدية، خاصة فيما يتعلق بالتحديثات. ما حدث اليوم غير مقبول تمامًا، وهو أمر مؤسف للغاية بالنسبة للفريق. أعتقد أننا قادرون على إصلاح ذلك في السباقات المقبلة".

وتابع: "في الواقع لم يكن هناك أي تحذير. أعتقد فقط أن تأثير السير خلف السيارات الأخرى جعل الوضع أسوأ".

من جانبه، أكد فالتيري بوتاس أن العطل جاء بصورة مفاجئة، قائلًا: "لم يكن هناك أي تحذير. كان كل شيء تحت السيطرة خلال التجارب. أكملنا أكثر من 10 لفات متتالية، وهو ما يكون كافيًا عادة لبداية السباق".

وأكمل: "لكن اليوم، ومع ارتفاع درجات الحرارة وتأثير السير خلف السيارات الأخرى، خرج كل شيء عن السيطرة، وبدأت المشكلة منذ اللفة الثانية. إنها مشكلة كبيرة وعلينا حلها".