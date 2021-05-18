بيريز مستمتعًا بصراحة ماركو القاسية: "أحترمه كثيرًا"

انضمّ بيريز إلى ريد بُل لموسم 2021 على إثر مغادرته لصفوف ريسينغ بوينت نهاية العام الماضي بعد أن حقّق الانتصار الأوّل في مسيرته ضمن جائزة الصخير الكبرى.

وعانى المكسيكي لمجاراة زميله ماكس فيرشتابن خلال المراحل الأولى من هذا الموسم، لكنّه توقّع حاجته لفترة تأقلم في ظلّ محدوديّة وقته على المسار مع فريقه الجديد.

ويُعدّ ماركو من بين الشخصيات الأكثر تأثيرًا في ريد بُل على مرّ الأعوام، حيث نادرًا ما اختار عدم التعبير عن رأيه بصراحة حيال أداء سائقي فريقه.

لكنّ بيريز قال أنّه يستمتع بالعمل مع ماركو في صفوف ريد بُل، مُقدّرًا طبيعته الصريحة والمباشرة.

وقال المكسيكي: "الحقيقة هي أنّني سعيدٌ بالعمل مع ماركو".

وأضاف: "دائمًا ما يخبرني بما يعتقده. لو قمت بعملٍ جيّد فسيخبرك بذلك، ولو قمت بعملٍ سيّئ فسيخبرك كذلك، ليس أنت فقط، بل الصحافة كذلك".

وأردف: "إنّه مباشرٌ جدًا وأحترمه كثيرًا، كون وجود شخص مثله في الفورمولا واحد ليس متواترًا. أعتقد بأنّ لدينا علاقة جيّدة. نتعرّف على بعضنا أكثر فأكثر".

وأكمل: "أجري اتّصالات معه بعد السباق ويُخبرني حينها إن كنت قد فعلت شيئًا خاطئًا أم لا".

وتمكّن بيريز من التفوّق على فيرشتابن في تصفيات إيمولا، لكنّه خسر على يده في جميع السباقات مقتصرًا على أقلّ من نصف رصيد نقاط الهولندي بعد السباقات الأربعة الأولى من الموسم.

ولا يزال بيريز يعمل على عمليّة التأقلم مع السيارة، حيث يعتقد بأنّه حقّق خطوات كبيرة إلى الأمام على صعيد وتيرة السباق.

وقال حيال ذلك: "عندما نتوجّه إلى حلبة ذات ظروف مختلفة جدًا، فإنّ عمليّة التأقلم وفهم السيارة تُساعدني كثيرًا، خاصة في التسابق".

وأضاف: "أعتقد بأنّني تحسّنت كثيرًا على صعيد التسابق لأنّ ما كنت أفعله مع فريقي السابق لم ينجح هنا. تعيّن عليّ تغيير مقاربتي على صعيد التسابق وحقّقت تقدّمًا كبيرًا في البرتغال".

وأكمل: "أهدف إلى الفوز. لا نزال في مرحلة مبكّرة من الموسم، وعليّ التحلّي بالصبر. أعلم أنّني سأكتشف بالضبط موقعي وفرصي في البطولة بعد 10 سباقات من الآن".

وأردف: "لا نزال في البداية ولا يوجد داعٍ للإفراط في تحليل الأشياء. الموسم طويلٌ ولا يهمّ موقعك في البداية، بل أين تتواجد في النهاية في أبوظبي".

وعانى بيريز في طريقه للتأهّل ثامنًا في تصفيات إسبانيا بسبب مشكلة في كتفه، لكنّه قال أنّه استعاد لياقته بالتوجّه إلى جائزة موناكو الكبرى نهاية الأسبوع الجاري.