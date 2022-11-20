بيريز محبط من واقعة العلم الأزرق مع غاسلي التي أخّرته في معركته مع لوكلير في أبوظبي

بدأ بيريز ولوكلير سباق أبوظبي الختامي وهما متعادلان في النقاط ضمن المعركة على وصافة ترتيب السائقين، حيث أن من يُنهي أمام الآخر هو من سيفوز بالمركز الثاني خلف بطل العالم ماكس فيرستابن.

ومع تقدّم السباق، تواجد بيريز في ملاحقة لوكلير بعد اعتماده استراتيجية التوقفين، بينما حافظ المونغاسكي على مركزه أمامه معتمدًا استراتيجية التوقف الواحد.

وبينما كان بيريز في طريقه لأن يلحق بلوكلير في اللفة الأخيرة وفقًا لأفضلية وتيرته، لكن سائق ريد بُل لم يتمكن من الاقتراب من أجل التجاوز وأكمل السباق ثالثًا بفارق 1.32 ثانية.

وشعر بيريز بالإحباط من استراتيجية التوقفين وخسارته الوقت خلف السيارات المتأخرة، مُشيرًا إلى واقعة محاولة تجاوزه غاسلي المتأخر بلفة والذي كان ينافس على مركز مع أليكس ألبون وجو غوانيو.

فقال: "لقد خسرت بعض الوقت بالتأكيد، ربما ثانية أو أكثر، كانت الأعلام الزرقاء واضحة، وكان هو (غاسلي) ضمن معركته الخاصة وكان من الصعب التخلي عن المركز".

وأضاف: "ظننت أنه ترك مساحة لي من أجل المرور وأقدمت على التجاوز، لكنه أغلقها وكنت محظوظا بالكبح في اللحظة الأخيرة وإلا كنا سنصطدم ببعضنا البعض".

وتابع: "أعتقد أنه في ظروف طبيعية، كان يجب أن يتلقى بيير عقوبة بالتأكيد، لكنه السباق الأخير وأنا سعيد على أية حال بإكمال السباق، لا حاجة لمناقشة أي شيء، وهكذا تسير الأمور في بعض الأحيان".