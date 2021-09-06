بيريز: محاولتا التجاوز على مازيبين ونوريس أضاعتا المركز السادس في زاندفورت

خرج بيريز من القسم الأول للتصفيات، ما دفع ريد بُل إلى وضع محرك جديد على سيارة المكسيكي ما عرّضه لعقوبة الانطلاق من خط الحظائر.

وتمكّن بيريز من شقّ طريقه إلى المركز الثامن مع نهاية السباق، وذلك إثر فترة أخيرة على إطارات سوفت جديدة ساهمت في تجاوزه دانيال ريكاردو، لاندو نوريس وإستيبان أوكون ليدخل ضمن مراكز النقاط.

لكنّ سائق ريد بُل اضطرّ إلى التوقّف مبكرًا بعدما سطّح إطاراته هارد بينما كان يحاول تجاوز مازيبين سائق هاس، لينتقل إلى إطارات ميديوم بعد 8 لفات فقط.

لاحقًا، دخل بيريز في معركة مع نوريس سائق مكلارين في المراحل الختامية من السباق، وبينما كان يحاول تجاوز البريطاني من الجهة الخارجية للمنعطف الأول، احتكّ السائقان ببعضهما البعض.

وفي حين شعر بيريز بأنّ فريقه نجح "بالحد من أضرار نهاية الأسبوع" إثر تصفياته الكارثية، لكنّه يعتقد بأنّ مركزًا ضمن الستة الأوائل كان ممكنًا من دون هاتين الواقعتين.

فقال: "سباقنا كان معقدًا للغاية. ومع واقعة نيكيتا في البداية، تسطّحت إطاراتي. حيث أنه تحرك متأخرًا جدًا على الكبح، وحاولت تفاديه، ما أضر بإطاراتي وتعيّن عليّ التوقف وبدء السباق من جديد إن صح القول، إذ أرى بأنّ ذلك كلفني على الأرجح المركز السادس مع نهاية السباق".

وأضاف: "كان سباقًا منطقيًا لنا بخلاف ذلك، وبخلاف الاحتكاك مع لاندو كذلك، والذي كلفنا الكثير من أداء الجانب الأيمن للأرضية، وعلى الأرجح حرمنا من المركز السادس أيضاً".

وتابع: "لكنّ الأمر الإيجابي بالطبّع هو فوز ماكس (فيرشتابن) لصالح الفريق، كما أن لدينا المحرك الجديد، لذلك نحن في وضع جيّد لبقية الموسم".

وقد أشاد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بعودة بيريز "الرائعة" بعد العقوبة وتقدمه إلى مراكز النقاط.

فقال: "لقد كان السائق الوحيد الذي رأيته يقوم بتجاوزات فعلية. أن تعود بعد العقوبة وتسجّل تلك النقاط المهمة للفريق اليوم لهو أمر رائع جدًا".