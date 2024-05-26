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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

بيريز متفاجئ من عدم معاقبة ماغنوسن إثر حادثتهما في موناكو

اعترف سيرجيو بيريز بأنه تفاجأ من أن كيفن ماغنوسن لم يتلق عقوبة على إثر دوره في الحادثة العنيفة التي جمعتهما في اللفة الأولى من سباق جائزة موناكو الكبرى، والتي تسببت برفع العلم الأحمر.

تم التحديث:
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

تعرض المكسيكي لحادثة عنيفة بعد احتكاكه مع سائق هاس عند منعطف بو ريفاج، بينما كان يحاول ماغنوسن التجاوز من الجهة الداخلية، قبل أن يخسر وتيرته.

وقد دفع ذلك ببيريز إلى الحواجز ليتعرض لأضرار جسيمة على سيارته، والتي ازدادت بعد اصطدامه بنيكو هلكنبرغ الذي كان يحاول تفادي الحادثة.

هذا وقد اعترف ماغنوسن بأن بيريز "لم يترك له مساحة" بالرغم من شعوره بأن هنالك مساحة كافية لسيارته للتجاوز.

في المقابل، يرى بيريز أن ماغنوسن كان هو المخطئ وكان يجب أن يتراجع عن حركته.

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فقال: "لو رأيتم المقطع من على سيارتي، فلن تروا سيارة كيفن في أية مرحلة، ولا حتى أنه كان قريبًا مني، وسترون بجانبي الحواجز تقترب أكثر فأكثر".

وأضاف: "لم يكن هنالك أمامه إلا أن يحتك بي أو بالحواجز. لم يكن هنالك ببساطة مساحة لسيارتينا، وكان عليه أن يدرك ذلك في مرحلة ما".

وتابع: "أنا متفاجئ جدًا (من عدم التحقيق حتى في الحادثة) بسبب قدر الضرر ومدى خطورته. أنا متفاجئ بالفعل".

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