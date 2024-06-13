بيريز متشائم حيال كسب ريد بُل مزيداً من الأداء
اعترف سيرجيو بيريز سائق ريد بُل بأن العلامة النمساوية تواجه صعوبة في كسب المزيد من الأداء ضمن الموسم الثالث من حقبة المؤثرات الأرضية الحالية.
بدأت ريد بُل حقبة المؤثرات الأرضية بأفضل شكل ممكن، فقد بدا أن الفريق قادر على فهم القوانين التقنية الجديدة وتطبيقها بالشكل الأمثل.
وهذا ما منحها اللقب مع ماكس فيرستابن مرتين على التوالي وصولاً للموسم الثالث في الحقبة الحالية.
لكن هذه المرة، يبدو أن المنافسين وبشكل خاص فيراري ومكلارين، قد نجحوا بخفض الفارق بشكل واضح خلف ريد بُل.
فقد فازت فيراري مرتين حتى الآن مع كارلوس ساينز وشارل لوكلير في جولتي أستراليا وموناكو.
بينما أحرز لاندو نوريس فوزه الأول في البطولة من بوابة ميامي لصالح مكلارين وكاد قريباً جداً من تحقيق فوزه الثاني على التوالي في إيمولا حين أنهى ثانياً خلف فيرستابن.
وفي كندا، برزت مرسيدس كقوة إضافية مع سيارتها المحدّثة، فقد سجل لويس هاميلتون أسرع الأزمنة في التجارب الحرةالثالثة، بينما حقق زميله جورج راسل قطب الانطلاق الأول.
ورغم أن فيرستابن فاز أمام نوريس وراسل، لكن بيريز بالمقابل واجه سباقاً كارثياً شهد خروجه من القسم الأول للتصفيات وانسحابه من السباق بعد تعرضه لحادثة.
وكان المكسيكي قد ألمح على هامش الجولة أن الفريق يواجه صعوبة في إيجاد المزيد من الأداء، خاصة مع ثبات القوانين للموسم الثالث على التوالي.
فقال: "ذلك أمر طبيعي، فهذا هو ثالث موسم ضمن نفس القوانين. من الطبيعي أن تتقارب الفرق وتصبح أكثر قرباً منا".
وأكمل: "نجد صعوبة بإيجاد الأداء. لكننا ندرك من أين سيأتي القسم الأكبر من الأداء".
وأردف: "لا أعتقد أننا حققنا كسباً هذا العام مقارنة مع الفرق الأخرى".
بالمقابل، أشار بيريز إلى أمله بأن يحقق الفريق خطوة أكثر وضوحاً للأمام، خاصة على حلبات معينة.
فقال: "نأمل أن نحقق المزيد من الكسب في الأداء. خاصة على حلبات معينة".
وتابع: "المنافسة باتت متقاربة جداً، أعتقد أنه في كندا كانت هناك 3 أو 4 فرق قادرة على تحقيق الفوز".
واختتم: "أعتقد أنه من الرائع وجود منافسة كهذه".
حادث سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
ماركو: وجود عدة منافسين "أفضلية كبيرة" لنا
ماركو: سيارة ريد بُل يوم الجمعة لم تكن قادرة على الفوز بسباق كندا مطلقاً
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ماركو بعد عقوبة بيريز: "هاميلتون فاز في سيلفرستون بثلاث عجلات!"
فيرستابن يقترب من كسر رقم قياسي احتفظ به شوماخر طويلًا
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
فيلنوف لا يرى مكاناً لـ فيرستابن خارج أسوار ريد بُل
موتو جي بي: إسبارغارو يعتقد بأنّ الارتكازيّة "عالية جدًا على الجسد البشري"
ألبين تؤكد أحد خياراتها كبديل عن أوكون
راسل سيكون "أكثر من مسرور" بدعم أنتونيللي في حال انضم إلى مرسيدس
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات