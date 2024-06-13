بيريز متشائم حيال كسب ريد بُل مزيداً من الأداء

بدأت ريد بُل حقبة المؤثرات الأرضية بأفضل شكل ممكن، فقد بدا أن الفريق قادر على فهم القوانين التقنية الجديدة وتطبيقها بالشكل الأمثل.

وهذا ما منحها اللقب مع ماكس فيرستابن مرتين على التوالي وصولاً للموسم الثالث في الحقبة الحالية.

لكن هذه المرة، يبدو أن المنافسين وبشكل خاص فيراري ومكلارين، قد نجحوا بخفض الفارق بشكل واضح خلف ريد بُل.

فقد فازت فيراري مرتين حتى الآن مع كارلوس ساينز وشارل لوكلير في جولتي أستراليا وموناكو.

بينما أحرز لاندو نوريس فوزه الأول في البطولة من بوابة ميامي لصالح مكلارين وكاد قريباً جداً من تحقيق فوزه الثاني على التوالي في إيمولا حين أنهى ثانياً خلف فيرستابن.

وفي كندا، برزت مرسيدس كقوة إضافية مع سيارتها المحدّثة، فقد سجل لويس هاميلتون أسرع الأزمنة في التجارب الحرةالثالثة، بينما حقق زميله جورج راسل قطب الانطلاق الأول.

ورغم أن فيرستابن فاز أمام نوريس وراسل، لكن بيريز بالمقابل واجه سباقاً كارثياً شهد خروجه من القسم الأول للتصفيات وانسحابه من السباق بعد تعرضه لحادثة.

وكان المكسيكي قد ألمح على هامش الجولة أن الفريق يواجه صعوبة في إيجاد المزيد من الأداء، خاصة مع ثبات القوانين للموسم الثالث على التوالي.

فقال: "ذلك أمر طبيعي، فهذا هو ثالث موسم ضمن نفس القوانين. من الطبيعي أن تتقارب الفرق وتصبح أكثر قرباً منا".

وأكمل: "نجد صعوبة بإيجاد الأداء. لكننا ندرك من أين سيأتي القسم الأكبر من الأداء".

وأردف: "لا أعتقد أننا حققنا كسباً هذا العام مقارنة مع الفرق الأخرى".

بالمقابل، أشار بيريز إلى أمله بأن يحقق الفريق خطوة أكثر وضوحاً للأمام، خاصة على حلبات معينة.

فقال: "نأمل أن نحقق المزيد من الكسب في الأداء. خاصة على حلبات معينة".

وتابع: "المنافسة باتت متقاربة جداً، أعتقد أنه في كندا كانت هناك 3 أو 4 فرق قادرة على تحقيق الفوز".

واختتم: "أعتقد أنه من الرائع وجود منافسة كهذه".