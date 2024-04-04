بيريز متخوّفٌ من أنّ تكرار واقعة ألونسو لن تتمّ معاقبته
قال سيرجيو بيريز أنّ تخوّفه الأكبر بشأن عقوبة فرناندو ألونسو حول القيادة الخطرة في سباق أستراليا يتمثّل في عدم معاقبة سائقي الفورمولا واحد الآخرين حيال خروقات مماثلة.
سام باغنال / صور لات
تلقى ألونسو عقوبة العبور من خطّ الحظائر، والتي تمّ تحويلها إلى عقوبة 20 ثانية، وذلك لطريقة دفاعه أمام جورج راسل في ملبورن ومساهمة ذلك في حادث البريطاني في اللفّة ما قبل الأخيرة.
وتباينت الآراء بشأن صحّة قرار المراقبين بمعاقبة ألونسو، بالرغم من أنّ أغلب السائقين كانوا متفاجئين من توجيه العقوبة.
ويعتقد بيريز بأنّ توجيه عقوبة لقاء ما حدث كان قاسيًا، لكنّه يتخوّف من أنّ تلك الخطوة قد تكشف افتقارًا للثبات لدى "فيا" في حوادث مشابهة يتمّ تجاهلها في المستقبل.
وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول الحادثة، قال بيريز: "أعتقد بأنّ العقوبة مفرطة بعض الشيء. سأقول بانّها غير ضروريّة إلى حدٍ ما".
وأضاف: "لكنّ خوفي الأكبر يكمن في إمكانيّة رؤية تكرار تلك الواقعة نهاية هذا الأسبوع أو الذي يليه ومن ثمّ لا يحدث أيّ شيء. لأنّنا عانينا كثيرًا على صعيد ثبات العقوبات".
وأكمل: "على سبيل المثال تمّت إعاقة فالتيري بوتاس في القسم الأوّل من التصفيات على سرعة 300 كلم/س مع سيارتين في جدّة – أوليفر بيرمان وأليكس ألبون. لا عقوبة".
ثمّ تابع: "حجزت نيكو هلكنبر، فقد نصف عُشر من الثانية وكان أسرع في اللفّة التالية، وتلقيت عقوبة 3 مراكز".
وواصل حديثه بالقول: "لذا أعتقد بأنّ الأمر الأهم هو ثبات القرارات. إن كانت ستتمّ المعاقبة على هكذا حوادث، فيجب أن يحدث ذلك في كلّ عطلة نهاية أسبوع".
فرناندو ألونسو، أستون مارتن
الصورة من قبل: صور موتورسبورت
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