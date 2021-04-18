بيريز ما يزال بعيدًا للغاية عن التأقلم مع سيارة ريد بُل رغم صف الانطلاق الأول في إيمولا

ضمن جولته الثانية فقط كسائق لريد بُل، تفوّق بيريز على زميله ماكس فيرشتابن في تصفيات إيمولا، كما شعر بأنّه خسر في الواقع فرصة حصد قطب الانطلاق الأوّل لصالح لويس هاميلتون سائق مرسيدس مع الخطأ الذي ارتكبه في المنعطفات الأخيرة ضمن آخر محاولاته في القسم الثالث من التجارب التأهيلية.

وكان بيريز متأخرًا خلف فيرشتابن بفارق 0.593 ثانية في التجارب الحرة الثالثة، كما كان أبطأ بـ 0.286 ثانية من الهولندي في القسم الأول للتصفيات.

لكن المكسيكي قلّص ذلك الفارق بشكل كبير بعد اعتماده إطارات سوفت خلال القسم الثاني من التصفيات، ليتصدر ذلك القسم ومن ثم يتفوق على فيرشتابن بفارق 0.052 ثانية في القسم الثالث - حيث ارتكب كلا السائقين أخطاء كلفّتهما فرصة حرمان هاميلتون من قطب الانطلاق الأوّل - لينطلق من الصف الأول للمرة الأولى في مسيرته في الفورمولا واحد.

وضمن شرحه لكيف كان قادرًا على تحقيق مثل ذلك التقدم، قال بيريز عقب التصفيات: "أعتقد أن الأمر تمحور حول فهم المواضع التي يمكنك فيها كسب الوقت".

وأضاف: "لديّ مرجع جيّد في ماكس. استخراج 100 بالمئة من السيارة طوال الوقت أمر صعب، حيث أحاول فقط التأقلم معها والتعلّم خطوة بخطوة".

وتابع: "لم أتوقّع بصراحة التواجد هنا في الوقت الحالي، كوني أشعر أنني ما أزال بعيدًا للغاية عن الموقع الذي أريده (مع سيارة ريد بُل). لا تأتي الأمور بشكل طبيعي بعد، لذلك تمثّل تلك النتيجة دفعة جيّدة لثقتي، وكذلك للفريق، إذ تشعرهم بأنّ كلا السائقَين لديهم بمقدورهما دفع الفريق إلى الأمام سويًا".

وأكمل: "ذلك جانب هام للغاية. حيث آمُل من الآن وصاعدًا أن نواصل التقدم، وأن نحقق خطوة أخرى في الأداء خلال السباق. ذلك هو الهدف، أن نواصل التحسّن خطوة بخطوة. لست متعجلًا، حيث أعلم أنني لم أصل إلى ما أريد بعد، لكن من الإيجابي بكل تأكيد التواجد هنا فقط ضمن سباقي الثاني مع الفريق".