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بيريز لن يبقى في الفورمولا واحد إن لم تتحسن نتائجه

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بيريز لن يبقى في الفورمولا واحد إن لم تتحسن نتائجه
11-01-2020

اعترف سيرجيو بيريز أنه لن يبقى في الفورمولا واحد لوقت أطول بعد انتهاء عقده الحالي، إن لم يجد نفسه ضمن موقع يؤهله المنافسة قريباً من الصدارة.

سيدخل المكسيكي موسمه العاشر في الفئة الملكة موسم 2020 المقبل، وذلك بعد تمديد عقده مع ريسينغ بوينت - فورس إنديا سابقاً - مرة أخرى لهذا العام.

بيريز الذي انضم لفريق سيلفرستون في 2014، وقع عقداً جديداً لثلاثة مواسم ينتهي بنهاية موسم 2020.

ويرى صاحب الـ 29 عاماً في تغييرات القوانين لموسم 2021 فرصة لفريقه لتحقيق خطوة إلى الأمام، لكنه اعترف بأنه من غير المرجّح أن يواصل في البطولة في حال بقي ضمن معركة فرق الوسط مع انتهاء عقده.

فقال: "ما يمنحني الأمل هو تغيير القوانين، وأنا أعلم وضع الفريق".

وأكمل: "ما أعنيه، أنه علي الحفاظ على الواقعية. لا يمكنني التواجد مع مرسيدس أو فيراري. إنهما فريقان رائعان للتواجد معهما. الكثير من السائقين يرغبون بذلك، خاصة مع ما يجري خلف الكواليس. لذا إنها فرصة جيدة".

وتابع: "لكن سيكون ذلك عامي العاشر في الفورمولا واحد. وفي حال بقيت الأمور على حالها بالنسبة لي، فإنني لا أرى نفسي متواجداً بعد 2022".

وأردف: "ثلاثة مواسم في الفورمولا واحد تمرّ مثل لمح البصر. أنا متفائل جداً ومستعد للمنافسة والفوز".

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بالمقابل، يعتقد بيريز أن فريقه ريسينغ بوينت لن يقف في وجه أية فرصة سانحة له كي ينتقل إلى أحد فرق الصدارة.

فقال: "أنا مع الفريق منذ وقت طويل. لقد باتوا بالفعل عائلتي الثانية".

وأكمل: "لذا أعتقد أنهم سيكونون مسرورين في حال حصلت على فرصة للانضمام إلى أحد فرق الصدارة. سيمنحونني بالتأكيد هذه الفرصة".

واختتم: "لكن في حال لم يحصل ذلك. فإن الفريق مكان رائع للتواجد ضمنه. لذا ما المانع من التزام طويل الأمد يمنحني النجاح بالتأكيد".

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