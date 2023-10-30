بيريز "لم يكن يفكر إلا بالفوز" أثناء انطلاقته في سباق المكسيك

قدم بيريز انطلاقة ممتازة من المركز الخامس واستفاد من عامل السحب ليتقدم قليلاً على شارل لوكلير سائق فيراري وزميله ماكس فيرستابن متجهاً للمنعطف الأول.

ومع اقتراب لوكلير وفيرستابن وكذلك بيريز، حصل احتكاك بين سيارتي فيراري وريد بُل التي يقودها بيريز.

هذا ما تسبب بقفز سيارة المكسيكي في الهواء وتضررها بشكل كبير وانسحابه، بينما واصل لوكلير السباق مع جانح أمامي متضرر.

ويبدو أن بيريز ليس نادماً على محاولته تلك لأنه كان مهتماً فقط بتحقيق الفوز.

فقال في تصريح لقناة "DAZN" الإسبانية: "أنا حزين لأنني ومن دون شك كنت أمتلك الفرصة".

وأكمل: "قدمت انطلاقة جيدة جداً، ولم أفكر إلا بالفوز بالسباق. لم أرغب بمنصة التتويج. فقد حققتها لعامين على التوالي".

وأردف: "رأيت فرصة وحاولت استغلالها. خاطرتُ بصراحة، لكن لو نجحت فكنت لأخرج من المنعطف الأول بالصدارة".

من جهة أخرى، أوضح بيريز أنه لم يتوقع التزام لوكلير بالبقاء إلى جانبه من الجهة الداخلية، حيث كان يأمل أن يتفوق على سائق فيراري أثناء الكبح.

فقال: "لم أتوقع من شارل الكبح متأخراً لهذه الدرجة لأنه كان في المنتصف".

وأكمل: "كان يمتلك هامشاً أقل بكثير من ماكس، الذي كان من الجهة الداخلية، وكنت أنا الأكثر قدرة على الكبح المتأخر لأنني من الجهة الخارجية".

وجاء انسحاب بيريز المبكر كأسوأ سيناريو ممكن للجمهور المكسيكي الذي جاء لتشجيع البطل المحلي.

"ذلك مؤلم حقاً، لكنني سأعود وأنا أعلم بأنني قدمت كل ما بوسعي" قال بيريز.

وتابع: "ربما، لو حققت منصة تتويج رغم معرفتي بامتلاك فرصة الفوز بالسباق…".

واختتم: "ذلك محزن لجميع المتابعين، لأنني أردت منحهم الفوز بأيّ ثمن".