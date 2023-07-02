بيريز "لم يرَ" فيرستابن خلال معركتهما المتقاربة في سباق النمسا القصير
أشار سيرجيو بيريز سائق ريد بُل إلى أنه لم يرَ زميله ماكس فيرستابن، خلال المعركة المتقاربة التي كادت تطيح بهما خلال السباق القصير من جائزة النمسا الكبرى لموسم 2023 في الفورمولا واحد.
لم يقدم فيريستابن انطلاقة مثالية في سباق السبت القصير على الحلبة المبتلة، ما سمح لزميله بيريز بالاقتراب منه في المنعطف الأول.
لكن خط تسابق بيريز أجبره على الاتجاه بشكل عريض على الحفف الجانبية، ما كان يعني خسارته للزخم.
وهذا ما سمح لزميله فيرستابن بالاقتراب منه كثيراً إلا أن بيريز تحرك يميناً ما أجبر الهولندي على الخروج إلى المنطقة العشبية قليلاً لتفادي الاحتكاك.
وكشف بيريز أنه وبسبب الرذاذ المتطاير، لم يرَ سيارة زميله حينها.
أما ردة فعل فيرستابن المباشرة على اللاسلكي كانت: "لقد دفعني خارجاً.. ما هذا ***".
ومع نهاية السباق القصير، أضاف: "لم يكن الخروج من المنعطف الأول جيداً. كان ذلك لينتهي بشكل سيء حقاً. علينا الكلام حول ما حصل. فذلك ليس بالأمر المقبول".
من ثم تكلم السائقان في المرآب، وبدا أنهما قد تناقشا بالمسألة بشكل جيد حيث لم يعلّق أي منهما بشكل سلبيّ حيال ما حصل خلال المقابلات.
وأوضح بيريز أنه لم يتمكن من رؤية زميله لكنه وحين أدرك وجوده، قام بإعادة المركز. حيث شرح المكسيكي: "قدمت انطلاقة جيدة".
وأكمل: "خضت معركة مع ماكس ومن الواضح أنني خسرت المركز لصالح نيكو (هلكنبرغ) الذي كان قوياً جداً خلال اللفات الأولى، لذا كان من الصعب تجاوزه".
وأضاف: "أعتقد أن ماكس غضب مني في المنعطف الثاني، لكنني لم أره حينها. خضتُ المنعطف الأول بشكل سيء وحاولت حماية مركزي لكنني حالما أدركت موقعه أفسحت له المجال ومنحته المركز في المنعطف الثاني".
وأردف: "لكن كل شيء بيننا على ما يرام. تكلمنا حول ما حصل. وبالرغم من أننا كنا خلف بعضنا البعض لكن الرؤية كانت صعبة جداً".
وكان بيريز ما زال في الصدارة مع التوجه للمنعطف الثالث من اللفة الافتتاحية، لكنه خسر زمناً بعد أن أعاقم فيرستابن مساره، حيث دخل الهولندي عميقاً في المنعطف.
ما سمح له باستعادة الصدارة التي قام بتوسيعها مع جفاف الحلبة ليفوز بفارق أكثر من عشرين ثانية أمام بيريز.
وعلّق فيرستابن على المعركة مع بيريز قائلاً: "كانت لحظة دقيقة مع الخروج من المنعطف الأول وبالطبع اضطررتُ للخروج على المنطقة العشبية، المسار كان زلقاً جداً".
وأضاف: "لكنني نجحت بالإبقاء على السيارة تحت السيطرة ومنذ تلك اللحظة واصلت سباقي".
فيرستابن يسحق الجميع خلال تصفيات السباق القصير في النمسا
فيرستابن يسحق الجميع خلال تصفيات السباق القصير في النمسا فيرستابن يسحق الجميع خلال تصفيات السباق القصير في النمسا
فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في النمسا بفارق 0.048 أمام لوكلير
فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في النمسا بفارق 0.048 أمام لوكلير فيرستابن يحقق قطب الانطلاق الأول في النمسا بفارق 0.048 أمام لوكلير
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في النمسا أمام سيارتي فيراري
فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في النمسا أمام سيارتي فيراري فيرستابن يسجل أسرع الأزمنة خلال التجارب الحرة الأولى في النمسا أمام سيارتي فيراري
فيرستابن ينتقد فكرة هاميلتون بمنع تطوير سيارات الفورمولا واحد مبكراً
فيرستابن ينتقد فكرة هاميلتون بمنع تطوير سيارات الفورمولا واحد مبكراً فيرستابن ينتقد فكرة هاميلتون بمنع تطوير سيارات الفورمولا واحد مبكراً
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
فيرستابن يتألق على أرض ريد بُل في النمسا متقدماً على لوكلير وبيريز
فيرستابن يتألق على أرض ريد بُل في النمسا متقدماً على لوكلير وبيريز فيرستابن يتألق على أرض ريد بُل في النمسا متقدماً على لوكلير وبيريز
لوكلير كان "يعاني بشكل جنوني" خلال ظروف سباق النمسا القصير المتقلبة
لوكلير كان "يعاني بشكل جنوني" خلال ظروف سباق النمسا القصير المتقلبة لوكلير كان "يعاني بشكل جنوني" خلال ظروف سباق النمسا القصير المتقلبة
بيريز "لم يرَ" فيرستابن خلال معركتهما المتقاربة في سباق النمسا القصير
بيريز "لم يرَ" فيرستابن خلال معركتهما المتقاربة في سباق النمسا القصير بيريز "لم يرَ" فيرستابن خلال معركتهما المتقاربة في سباق النمسا القصير
فيرستابن يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في سباق النمسا القصير الحماسي
فيرستابن يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في سباق النمسا القصير الحماسي فيرستابن يترجم قطب الانطلاق الأول إلى فوز في سباق النمسا القصير الحماسي
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.