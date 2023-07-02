بيريز "لم يرَ" فيرستابن خلال معركتهما المتقاربة في سباق النمسا القصير

لم يقدم فيريستابن انطلاقة مثالية في سباق السبت القصير على الحلبة المبتلة، ما سمح لزميله بيريز بالاقتراب منه في المنعطف الأول.

لكن خط تسابق بيريز أجبره على الاتجاه بشكل عريض على الحفف الجانبية، ما كان يعني خسارته للزخم.

وهذا ما سمح لزميله فيرستابن بالاقتراب منه كثيراً إلا أن بيريز تحرك يميناً ما أجبر الهولندي على الخروج إلى المنطقة العشبية قليلاً لتفادي الاحتكاك.

وكشف بيريز أنه وبسبب الرذاذ المتطاير، لم يرَ سيارة زميله حينها.

أما ردة فعل فيرستابن المباشرة على اللاسلكي كانت: "لقد دفعني خارجاً.. ما هذا ***".

ومع نهاية السباق القصير، أضاف: "لم يكن الخروج من المنعطف الأول جيداً. كان ذلك لينتهي بشكل سيء حقاً. علينا الكلام حول ما حصل. فذلك ليس بالأمر المقبول".

من ثم تكلم السائقان في المرآب، وبدا أنهما قد تناقشا بالمسألة بشكل جيد حيث لم يعلّق أي منهما بشكل سلبيّ حيال ما حصل خلال المقابلات.

وأوضح بيريز أنه لم يتمكن من رؤية زميله لكنه وحين أدرك وجوده، قام بإعادة المركز. حيث شرح المكسيكي: "قدمت انطلاقة جيدة".

وأكمل: "خضت معركة مع ماكس ومن الواضح أنني خسرت المركز لصالح نيكو (هلكنبرغ) الذي كان قوياً جداً خلال اللفات الأولى، لذا كان من الصعب تجاوزه".

وأضاف: "أعتقد أن ماكس غضب مني في المنعطف الثاني، لكنني لم أره حينها. خضتُ المنعطف الأول بشكل سيء وحاولت حماية مركزي لكنني حالما أدركت موقعه أفسحت له المجال ومنحته المركز في المنعطف الثاني".

وأردف: "لكن كل شيء بيننا على ما يرام. تكلمنا حول ما حصل. وبالرغم من أننا كنا خلف بعضنا البعض لكن الرؤية كانت صعبة جداً".

وكان بيريز ما زال في الصدارة مع التوجه للمنعطف الثالث من اللفة الافتتاحية، لكنه خسر زمناً بعد أن أعاقم فيرستابن مساره، حيث دخل الهولندي عميقاً في المنعطف.

ما سمح له باستعادة الصدارة التي قام بتوسيعها مع جفاف الحلبة ليفوز بفارق أكثر من عشرين ثانية أمام بيريز.

وعلّق فيرستابن على المعركة مع بيريز قائلاً: "كانت لحظة دقيقة مع الخروج من المنعطف الأول وبالطبع اضطررتُ للخروج على المنطقة العشبية، المسار كان زلقاً جداً".

وأضاف: "لكنني نجحت بالإبقاء على السيارة تحت السيطرة ومنذ تلك اللحظة واصلت سباقي".