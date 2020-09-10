بيريز: لم يخبرني أحد أي شيء حيال الخروج من ريسينغ بوينت

أعلن بيريز على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء أنه سيترك صفوف ريسينغ بوينت نهاية موسم 2020 الجاري للفورمولا واحد، بعد سبعة مواسم أمضاها مع الفريق.

وأكدت ريسينغ بوينت صباح اليوم الخميس أن سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات سينضم إلى صفوف الفريق بديلاً عن المكسيكي، بدءاً من الموسم المقبل، تزامناً مع تغيير اسم الفريق إلى أستون مارتن.

لكن بيريز كشف بأنه لم يعلم بهذه المعلومات المؤكدة من فريقه، بل خلال اتصال من مالك الفريق لورانس سترول، الذي قال له بأن الفريق "يسير باتجاه مختلف".

حيث قال: "لم يقل لي أحد أي شيء، لكنني استنتجتُ بنفسي من خلال عدة أمور".

وتابع: "جاء التأكيد الأخير يوم أمس".

وأردف: "لا بأس في ذلك. أمضيت سبعة مواسم مع الفريق، أعلم أن لكل شيء نهاية. ما زالت أمامنا تسعة سباقات لتقديم أداء مشرّف لكل منا".

وكان بيريز قد أشار سابقاً إلى اعتقاده بأن شائعات انتقال فيتيل مكانه، "ستزول مع الوقت"، لكن يبدو أن الفريق قد غيّر رأيه حيال الأمر.

"كانت هناك بعض النقاشات حيال العقود وغيرها لا أود الكلام عنها لأنها بيني وبين الفريق. وكانت هناك بعض البنود في العقد قمنا بمناقشتها. وفي نهاية المطاف أخبروني رسمياً بأنني لن أواصل معهم" قال بيريز.

وأكمل: "لم أتوقع ذلك في الحقيقة. لكن هذا هو واقع الحال".

وأشار المكسيكي إلى أنه لا يمتلك خطة بديلة بعد خروجه من ريسينغ بوينت.

وبينما لم يبدُ أنه محبط حيال الطريقة التي تعامل بها الفريق معه، لكنه اعترف بأن بعض الوضوح حيال الأمر كان ليساعده في تقرير مستقبله بشكل أفضل.

فقال: "أتفهم ذلك، إنها عملية مفاوضات. ربما استغرقت وقتاً أطول مما كنت أتوقع".

وأكمل: "ربما كنت أرغب ببعض الوضوح كي يساعدني ذلك حيال مستقبلي. حيث كنت لأتمكن من العمل على خطة بديلة".

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال خطوته التالية، أوضح بيريز أن أولويته تتمحور حول البقاء في البطولة لأطول فترة ممكنة طالما أنه ضمن موقع تنافسي.

فقال: "أعتقد أن كل الأمور متاحة الآن. هدفي الأساسي هو البقاء في الفورمولا واحد. أشعر أنني ما زالت شاباً ومتعطشاً للانتصارات وأود المواصلة في البطولة".

وأردف: "لكن مع الحزمة التنافسية المناسبة بحيث تمنحني الحافز الأقصى الذي يدفعني لتقديم 100 بالمئة في كل لفة".

وتابع: "كذلك، لا بد أن يكون مشروعاً طويلاً يستهدف 2022 على الأقل نظراً لتغير القوانين المنتظر والذي سيلعب دوراً كبيراً. دافعي الأساسي هو رغبتي بالبقاء حتى 2022 لأنني أشعر أن الفرص ستكون أكبر بكثير حينها".

واختتم: "لا أتوقع اتخاذ قرار نهائي سريعاً. بل سأدرس خياراتي بهدوء".