فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة الذكرى الـ 70
07 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة توسكانا الكبرى
11 سبتمبر
التجارب الحرّة الأولى خلال
18 ساعات
:
51 دقيقة
:
54 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
الحدث التالي خلال
14 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيفل الكبرى
09 أكتوبر
الحدث التالي خلال
28 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرتغال الكبرى
23 أكتوبر
الحدث التالي خلال
42 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
31 أكتوبر
الحدث التالي خلال
50 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
11 ديسمبر
الحدث التالي خلال
91 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: لم يخبرني أحد أي شيء حيال الخروج من ريسينغ بوينت

المشاركات
التعليقات
بيريز: لم يخبرني أحد أي شيء حيال الخروج من ريسينغ بوينت
من قبل:

كشف سيرجيو بيريز أنه لم يعلم بأنه سيترك صفوف ريسينغ بوينت إلا قبل ساعات فقط من إعلان رحيله مساء يوم الأربعاء، مشيراً إلى أن أحداً لم يخبره أي شيء.

أعلن بيريز على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء أنه سيترك صفوف ريسينغ بوينت نهاية موسم 2020 الجاري للفورمولا واحد، بعد سبعة مواسم أمضاها مع الفريق.

وأكدت ريسينغ بوينت صباح اليوم الخميس أن سيباستيان فيتيل بطل العالم أربع مرات سينضم إلى صفوف الفريق بديلاً عن المكسيكي، بدءاً من الموسم المقبل، تزامناً مع تغيير اسم الفريق إلى أستون مارتن.

لكن بيريز كشف بأنه لم يعلم بهذه المعلومات المؤكدة من فريقه، بل خلال اتصال من مالك الفريق لورانس سترول، الذي قال له بأن الفريق "يسير باتجاه مختلف".

حيث قال: "لم يقل لي أحد أي شيء، لكنني استنتجتُ بنفسي من خلال عدة أمور".

وتابع: "جاء التأكيد الأخير يوم أمس".

وأردف: "لا بأس في ذلك. أمضيت سبعة مواسم مع الفريق، أعلم أن لكل شيء نهاية. ما زالت أمامنا تسعة سباقات لتقديم أداء مشرّف لكل منا".

اقرأ أيضاً:

وكان بيريز قد أشار سابقاً إلى اعتقاده بأن شائعات انتقال فيتيل مكانه، "ستزول مع الوقت"، لكن يبدو أن الفريق قد غيّر رأيه حيال الأمر.

"كانت هناك بعض النقاشات حيال العقود وغيرها لا أود الكلام عنها لأنها بيني وبين الفريق. وكانت هناك بعض البنود في العقد قمنا بمناقشتها. وفي نهاية المطاف أخبروني رسمياً بأنني لن أواصل معهم" قال بيريز.

وأكمل: "لم أتوقع ذلك في الحقيقة. لكن هذا هو واقع الحال".

وأشار المكسيكي إلى أنه لا يمتلك خطة بديلة بعد خروجه من ريسينغ بوينت.

وبينما لم يبدُ أنه محبط حيال الطريقة التي تعامل بها الفريق معه، لكنه اعترف بأن بعض الوضوح حيال الأمر كان ليساعده في تقرير مستقبله بشكل أفضل.

فقال: "أتفهم ذلك، إنها عملية مفاوضات. ربما استغرقت وقتاً أطول مما كنت أتوقع".

وأكمل: "ربما كنت أرغب ببعض الوضوح كي يساعدني ذلك حيال مستقبلي. حيث كنت لأتمكن من العمل على خطة بديلة".

اقرأ أيضاً:

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال خطوته التالية، أوضح بيريز أن أولويته تتمحور حول البقاء في البطولة لأطول فترة ممكنة طالما أنه ضمن موقع تنافسي.

فقال: "أعتقد أن كل الأمور متاحة الآن. هدفي الأساسي هو البقاء في الفورمولا واحد. أشعر أنني ما زالت شاباً ومتعطشاً للانتصارات وأود المواصلة في البطولة".

وأردف: "لكن مع الحزمة التنافسية المناسبة بحيث تمنحني الحافز الأقصى الذي يدفعني لتقديم 100 بالمئة في كل لفة".

وتابع: "كذلك، لا بد أن يكون مشروعاً طويلاً يستهدف 2022 على الأقل نظراً لتغير القوانين المنتظر والذي سيلعب دوراً كبيراً. دافعي الأساسي هو رغبتي بالبقاء حتى 2022 لأنني أشعر أن الفرص ستكون أكبر بكثير حينها".

واختتم: "لا أتوقع اتخاذ قرار نهائي سريعاً. بل سأدرس خياراتي بهدوء".

تحليل: هل اتخذت ريسينغ بوينت القرار الصائب بالتخلّي عن بيريز لصالح فيتيل؟

المقال السابق

تحليل: هل اتخذت ريسينغ بوينت القرار الصائب بالتخلّي عن بيريز لصالح فيتيل؟
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
قائمة السائقين سيرجيو بيريز تسوق الآن
الكاتب خلدون يونس

الأكثر شعبية اليوم

تحليل: هل اتخذت ريسينغ بوينت القرار الصائب بالتخلّي عن بيريز لصالح فيتيل؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: هل اتخذت ريسينغ بوينت القرار الصائب بالتخلّي عن بيريز لصالح فيتيل؟

رسميًا: فيتيل ينضمّ إلى أستون مارتن لموسم 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رسميًا: فيتيل ينضمّ إلى أستون مارتن لموسم 2021

بيريز: لم يخبرني أحد أي شيء حيال الخروج من ريسينغ بوينت
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: لم يخبرني أحد أي شيء حيال الخروج من ريسينغ بوينت

"الشقراء الأمريكية" التي كانت لتنقذ سباق مرسيدس في مونزا
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

"الشقراء الأمريكية" التي كانت لتنقذ سباق مرسيدس في مونزا

رسميًا: سيرجيو بيريز يُغادر صفوف ريسينغ بوينت نهاية 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

رسميًا: سيرجيو بيريز يُغادر صفوف ريسينغ بوينت نهاية 2020

مواعيد عرض جائزة توسكانا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة توسكانا الكبرى 2020

مكلارين: ريسينغ بوينت ما تزال المرشّحة لحسم المركز الثالث في الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مكلارين: ريسينغ بوينت ما تزال المرشّحة لحسم المركز الثالث في الفورمولا واحد

مرسيدس تشرح "الأحداث الغريبة" التي أدّت إلى عقوبة هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

مرسيدس تشرح "الأحداث الغريبة" التي أدّت إلى عقوبة هاميلتون

أحدث الأخبار

بيريز: لم يخبرني أحد أي شيء حيال الخروج من ريسينغ بوينت
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

بيريز: لم يخبرني أحد أي شيء حيال الخروج من ريسينغ بوينت

تحليل: هل اتخذت ريسينغ بوينت القرار الصائب بالتخلّي عن بيريز لصالح فيتيل؟
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: هل اتخذت ريسينغ بوينت القرار الصائب بالتخلّي عن بيريز لصالح فيتيل؟

المنشآت القديمة "أكبر العوائق" أمام مكلارين
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

المنشآت القديمة "أكبر العوائق" أمام مكلارين

مواعيد عرض جائزة توسكانا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة توسكانا الكبرى 2020

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

بيريز: لم يخبرني أحد أي شيء حيال الخروج من ريسينغ بوينت

25د
2
فورمولا 1

تحليل: هل اتخذت ريسينغ بوينت القرار الصائب بالتخلّي عن بيريز لصالح فيتيل؟

3
فورمولا 1

"الشقراء الأمريكية" التي كانت لتنقذ سباق مرسيدس في مونزا

4
فورمولا 1

رسميًا: فيتيل ينضمّ إلى أستون مارتن لموسم 2021

5
فورمولا 1

المنشآت القديمة "أكبر العوائق" أمام مكلارين

أحدث الأخبار

بيريز: لم يخبرني أحد أي شيء حيال الخروج من ريسينغ بوينت
فورمولا 1

بيريز: لم يخبرني أحد أي شيء حيال الخروج من ريسينغ بوينت

تحليل: هل اتخذت ريسينغ بوينت القرار الصائب بالتخلّي عن بيريز لصالح فيتيل؟
فورمولا 1

تحليل: هل اتخذت ريسينغ بوينت القرار الصائب بالتخلّي عن بيريز لصالح فيتيل؟

المنشآت القديمة "أكبر العوائق" أمام مكلارين
فورمولا 1

المنشآت القديمة "أكبر العوائق" أمام مكلارين

مواعيد عرض جائزة توسكانا الكبرى 2020
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة توسكانا الكبرى 2020

"الشقراء الأمريكية" التي كانت لتنقذ سباق مرسيدس في مونزا
فورمولا 1

"الشقراء الأمريكية" التي كانت لتنقذ سباق مرسيدس في مونزا

أحدث ملفات الفيديو

مراجعة جائزة إيطاليا الكبرى | عقوبة هاميلتون والكثير غيرها 14:11
فورمولا 1

مراجعة جائزة إيطاليا الكبرى | عقوبة هاميلتون والكثير غيرها

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: موجيللو 01:43
فورمولا 1

دليل بيتروناس لحلبات الفورمولا واحد: موجيللو

لفة مع فيزيكيلا في موجيللو 03:10
فورمولا 1

لفة مع فيزيكيلا في موجيللو

أجمل الصور من جائزة إيطاليا الكبرى 03:05
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة إيطاليا الكبرى

هل تحتاج فيراري لتغيير إداري في المناصب العُليا؟ 42:22
فورمولا 1

هل تحتاج فيراري لتغيير إداري في المناصب العُليا؟

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.