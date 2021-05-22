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بيريز: لم نحرز تقدّماً كافياً خلال تصفيات موناكو

اعترف المكسيكي سيرجيو بيريز بأنّه لم يتقدّم بالشكل الكافي خلال القسم الثالث والحاسم من التجارب التأهيلية لجائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد.

بيريز: لم نحرز تقدّماً كافياً خلال تصفيات موناكو

تأهل سائق ريد بُل في المركز التاسع مسجّلاً زمناً قدره دقيقة واحدة و11.573 ثانية في القسم الأخير من التصفيات بعد اصطدامه بالزحام خلال لفته الثانية وكان زمنه هذا أبطأ بنصف ثانية من الزمن الذي سجله خلال القسم الثاني.

"كان ذلك كارثياً. غيّرنا مقاربتنا وكنّا نحرز تقدماً خلال التصفيات، وفي القسم الثاني حقّقنا خطوة جيّدة. لكن بدأت درجة حرارة المسار بالانخفاض، وغيّرنا مقاربتنا بالتوجّه للقسم الثالث ولم أحظى بأيّ تماسك في مقدّمة السيارة خلال الطلعة الأولى" قال بيريز.

وأضاف: "كانت الإطارات باردة للغاية. وثمّ خلال الطلعة الثانية، كانت اللفة تسير على ما يرام قبل أن نصطدم بالزحام. وخسرت الكثير من الوقت نتيجةً لذلك".

وأكمل: "كان ينبغي أن أحسّن الزمن الذي سجلته في القسم الثاني بعُشر أو عُشرين من الثانية. لذا على الأرجح كنت لأتقدم للمركز السادس. ليس مركزاً أفضل بكثير، لكن نعم هكذا سارت الأمور".

وأردف: "بدأنا بشكل جيّد جداً. ولسوء الحظّ لم نحقّق تقدّما جيّداً بما فيه الكفاية خلال التجارب التأهيلية".

ثمّ تابع: "التجارب الأولى كانت جيّدة، سارت الأمور على نحوٍ أفضل خلالها لكن للأسف عندما كنّا بحاجة لذلك خاصةً في القسم الثالث كان زمني أبطأ بنصف ثانية من الزمن الذي سجلته في القسم الثاني. أخفقنا، ونحن نعلم أهمية التصفيات هنا".

كما يدرك بيريز بأنّه لن يكون من السهل التقدّم كثيراً في سباق الأحد نظراً لطبيعة الحلبة، وتعقيباً على تحقيق زميله ماكس فيرشتابن المركز الثاني على شبكة الانطلاق اعترف المكسيكي بأنّ الهولندي أحرز تقدّماً أكبر مع سيارته بمرور عطلة نهاية الأسبوع.

إذ قال: "بالطبع، إنّها موناكو. نعلم بأنّه ليس من الممكن تعويض الكثير من المراكز على هذه الحلبة. لذا آمل بأن نتمكّن من القيام بذلك. على صعيد الاستراتيجية، الأمر صعب جداً، لذا سنرى ما يمكننا فعله".

واختتم: "أعتقد بأنّ ماكس حقّق تقدّما أكبر مقارنةً بي على امتداد عطلة نهاية الأسبوع مع سيارته والاعدادات. نعم، أعتقد بأنّه تمكّن من قراءة السيارة بشكل أفضل مقارنةً بي".

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فيراري لم تجد أيّ "ضررٍ جدي" في علبة تروس لوكلير بعد حادثه في موناكو

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