بيريز: "لم أنسَ كيف أقود"

أشار بيريز إلى المركز الثالث في تصفيات بلجيكا وانطلاقه من المركز الثاني - بعد عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق التي تلقاها زميله ماكس فيرستابن - كدليل على أنه يمتلك ما يكفي من الوتيرة للبقاء ضمن المنافسة.

وفي التصفيات، بدا وكأن بيريز سيرث قطب الانطلاق الأول من زميله بطل العالم، لكن شارل لوكلير وضع سيارته فيراري أمام المكسيكي.

وكانت تلك المرة الأولى التي ينطلق فيها بيريز من الصف الأول، منذ جائزة الصين الكبرى، حيث قدمت له فرصة المنافسة على حلبة سبا-فرانكورشان العريقة.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" بعد التصفيات، إن كانت هذه النتيجة بمثابة دفعة معنوية، أكد بيريز أنها بمثابة برهان على أن السيارة باتت تناسبه بعد المعاناة لعدة سباقات.

فقال: "أصبحتُ أكثر ثقة. ليس وكأنني نسيتُ كيف أقود منذ خمسة أو ستة سباقات!".

وأكمل: "هذا هو الحال مع الكثير من السائقين: في بعض الأحيان لا تكون قادراً على استخلاص أقصى قدرات سيارتك. لهذا السبب تفتقد الوتيرة أو لنقل الثقة في استخلاص كامل الإمكانيات".

وأضاف: "أعتقد أنني حققت خطوة جيدة للأمام في الاتجاه الصحيح منذ المجر. أعتقد أن سيلفرستون كانت جيدة، فقد خضت يوم جمعة جيداً".

وأردف: "أعمل على محاولة تسجيل النقاط، وما عدا ذلك لا يهمني بصراحة".

من جهة أخرى، شدّد بيريز على أن نتيجة تصفيات بلجيكا "لا تغير أي شيء"، نافياً أية تكهنات بأنه سيخسر مقعده مع الفريق.

فقال: "الانتقادات التي أتلقاها كانت أكبر بعض الشيء (مقارنة بالمتوقع)".

وأكمل: "في حال لم أقدم سباقاً جيداً في الغد، سأحاول مجدداً في زاندفورت، وهذا واقع الحال".

واختتم: "قد تسير الأمور لصالحك في هذه الرياضة وفي بعض الأحيان لا يسير أي شيء لصالحك، وهذه هي طبيعة الرياضة".

يشار إلى أن بيريز لم ينجح بتقديم سباق جيد في بلجيكا، حيث اكتفى بالمركز الثامن، قبل أن يتقدم للسابع بعد عقوبة جورج راسل سائق مرسيدس الذي حقق المركز الأول وشُطبت نتيجته بعد السباق بسبب انخفاض وزن سيارته عن الحد الأدنى المسموح.