بيريز: لم أكن أرغب "بالتأثير كثيراً" على معركة اللقب في أبوظبي

يرى المكسيكي أن استراتيجية ريد بُل باستعماله لإبطاء هاميلتون والسماح لزميله فيرشتابن باللحاق به، قد "نجحت بشكل جيد".

وأكد بيريز كذلك أن انسحابه المتأخر من السباق كان بسبب مشكلة في المحرك، وأن الفريق خشي من احتمالية توقفه على المسار ما قد يعني إطالة أمد سيارة الأمان والإضرار بفرصة زميله فيرشتابن لتجاوز هاميلتون في اللفة الوحيدة الأخيرة.

حيث استدعاه الفريق بعد فترة قصيرة من حادثة نيكولاس لاتيفي التي أدت لدخول سيارة الأمان، وهذا ما قضى على أيّ أمل منطقي لريد بُل بالمنافسة على لقب بطولة المصنعين.

وكان فيرشتابن قد وصف زميله "بالأسطوري" بعد دفاعه القوي في وجه هاميلتون.

"كانت تلك مرحلة حاسمة حينها. كنت أعلم أن لويس يسيطر على السباق، وكان وضعه جيداً خلال فترة سيارة الأمان الافتراضية. كان قادراً على القيام بما يريده تقريباً لأن السباق كان تحت سيطرته" قال بيريز.

وأكمل: "لذا كان ذلك أمراً حاسماً. لكن في الوقت نفسه كنتُ على إطارات قديمة جداً. سار ذلك بشكل جيد، لكن في نهاية المطاف أنا مسرور لأنني ساعدتُ ماكس والفريق".

وأردف: "كانت تلك مهمة صعبة لأنه وفي الوقت نفسه، لا تريد التأثير كثيراً على معركة اللقب. لكن نعم، أعتقد أنني وفوق كل شيء، سأضع مصلحة فريقي أولاً".

بالمقابل، اعترف بيريز أنه لم يكن من السهل عليه البقاء لفترة أولى مطوّلة، خاصة بعد أن بدأ سباقه على إطارات "سوفت".

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لقد كانت تلك مخاطرة حقاً. لأنني حينها، كنتُ لقمةً سائغةً إن صح التعبير مع إطارات ’سوفت’ بعمر 18 أو 19 لفة ولويس على إطارات جديدة".

وتابع: "لكن الأمر سارت بشكل جيد. أعتقد أن مثل هذه الأمور، مثل عامل السحب، وحتى لو كانت مخططة، فإنها قد تسير بشكل خاطئ حقاً".

وأردف: "لقد سارت الأمور معنا بشكل مثالي. كنتُ مسروراً لأنني لأن الاستراتيجية نجحت، وأنا مسرور لأنني كلفته خسارةَ المزيد من الوقت".

وحين سُئِل إن كان يقصد بالتأثير على معركة اللقب، التسببَ بحادثة مع هاميلتون ما قد يؤدي إلى فرض عقوبات، أجاب المكسيكي: "نعم. لكن من الواضح أنني كنت في موقع لم يكن لديّ فيه ما أخسره".

وأردف: "ذلك ليس بالموقع المفضّل، لكن في الوقت نفسه، سأضع على الدوام مصلحة الفريق فوق أي اعتبار".

من جهة أخرى، أكد بيريز أن قرار الانسحاب كان لتفادي أية مشكلة قد تؤدي لإطالة فترة سيارة الأمان.

فقال: "كان ذلك الخطر الأساسي. كنت على الحدود القصوى ولم نكن نريد للمحرك أن ينفجر".

وتابع: "من الواضح أن المحرك كان على الحدود القصوى. آخر ما كنا نريده هو مشكلة في المحرك وتفويت الفرصة على ماكس للحصول على تلك اللفة الأخيرة".

وتعليقاً على ما قاله فيرشتابن عنه حين وصفه "بالأسطورة"، قال بيريز: "حسناً، لقد بات هو الأسطورة الآن، لقد بات بطل العالم".