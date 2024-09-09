بيريز: لم أتساءل أبداً حول خروجي من ريد بُل
قال سيرجيو بيريز سائق ريد بُل أنه لم تكن هناك أية محاولات جدية لخروجه من الفريق على الإطلاق، وأن تلك التكهنات سببها "أجندات مختلفة".
سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: إريك جونيوس
انخفاض مستوى بيريز أدى لكثير من التكهنات حيال إمكانية استبداله بـ دانيال ريكاردو أو ليام لاوسون خلال العطلة الصيفية لموسم 2024 في الفورمولا واحد.
لكن العلامة النمساوية أكدت بقاء المكسيكي ضمن صفوفها لما بعد العطلة الصيفية في قرار شكل مفاجأة للبعض.
ورغم ذلك، أكد بيريز أنه لم يشكّ مطلقاً ببقائه مع الفريق.
حيث قال في تصريح لمجلة "تايمز": "لم يكن لديّ أي شكّ على الإطلاق".
وأكمل: "الأمر الأساسي بالنسبة لنا هو التركيز على ما تحتاج ريد بُل القيام به، وأمامنا عمل كثير".
وأردف: "أما ما تبقى فهي مجرد تكهنات من قبل أجندات مختلفة. علينا ألا ننسى أن هناك الكثير من الأجندات في هذه الرياضة".
واسترسل: "في هذه المرحلة، من المهم تعزيز مسيرتك المهنية وإمكانياتك. عليك مواصلة تقديم كل ما لديك للفريق، وهذا ما سأقوم به".
واختتم: "من السهل القول أنني لا أهتم بما يقوله الآخرون. لكنك تهتم بالطبع. إلا أنني أحاول تقليل الاهتمام بما يُقال".
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