بيريز: لست غاضباً من فيرستابن لأنه أفضل مني
شرح سيرجيو بيريز التحديات التي تتمثل في مجاراة زميل مثل ماكس فيرستابن، وسط موسم 2024 الصعب الحالي.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: ليونيل نغ/ صور ساتون
خاض بيريز موسماً صعباً في 2024. فقد تفوق عليه زميله بطل العالم ثلاث مرات، كما خسر إيقاعه المعتاد لناحية المنافسة على مراكز المقدمة، مقارنة مع بداية الموسم.
ومنذ ميامي، لم يفلح بيريز بالوصول للمراكز الخمسة الأولى خلال السباقات، ما وضع الكثير من الضغط على كاهله.
حيث قال في تصريح لمنصة "DAZN": "كان هذا الموسم صعباً حقاً".
وأكمل: "لقد كان من المحبط خوض السباقات مع سيارة تعاني ضمن الكثير من النواحي، دون أن أتمكن من إظهار كامل إمكانياتي".
وأضاف: "زميلك يحرز الفوز، وهو يقوم بعمل جيد حقاً في كل سباق، وهذا هو العائق الأكبر في وجهك".
وتابع: "أود لو أنسى هذه الأشهر الستة الأخيرة، فقد كانت صعبة حقاً".
وأردف: "لكنني أسأل نفسي هذا السؤال: لماذا يجب عليّ أن أغضب من ماكس؟".
واختتم: "إن كان أفضل مني، فليس بوسعي إلا أن أحترم ذلك".
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