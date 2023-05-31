بيريز "لا يمكنه تحمّل" سباق آخر دون نقاط في موسم 2023 للفورمولا واحد
قال سيرجيو بيريز سائق ريد بُل أنه "لا يمكنه تحمّل" سباق آخر دون نقاط ضمن معركة لقب موسم 2023 الجاري، بعد أن اكتفى بالمركز 16 في سباق موناكو.
انطلق سائق ريد بُل من المركز الأخير في موناكو بعد حادثته التي أقصته من القسم الأول للتصفيات.
ودخل المكسيكي إلى منصة الصيانة 5 مرات في سباق سيء شهد تجاوزه مرتين من قبل زميله في الفريق والفائز بالسباق ماكس فيرستابن، والذي بات يمتلك فارقاً يصل إلى 39 نقطة ضمن ترتيب بطولة السائقين.
وبالرغم من أن هذا كان خطأ بيريز الكبير الأول لهذا الموسم لكنه وصفه "بالمُكلف جداً" و"غير المقبول".
فقال: "لقد دفعت غالياً ثمن خطئي، وقد كلفني الكثير. عليّ الاعتذار لكامل فريقي لأنه من غير المقبول ارتكاب خطأ كهذا".
وأكمل: "عليّ المضي قدماً، التعلم منه. ولا يمكنني تحمل سباق آخر دون نقاط ضمن البطولة".
بالرغم من النتيجة السيئة، لكن بيريز بدأ سباقه "بشكل جيد للغاية" حيث وصل للمركز 15 في اللفة 30 قبل التراجع بعد عدة حوادث وأثناء الأمطار.
كما احتك كذلك بسائق هاس، كيفن ماغنوسن، وكسر جانحه الأمامي.
وأوضح المكسيكي أنه "ليست لديه أية فكرة عما كان يجري" خلال الحادثة، لكنه "تضرر بشكل كبير".
وأضاف: "كان السباق يسير بشكل جيد. للأسف، علقت في الزحام مبكراً جداً وذلك أعادني للخلف. من ثم جاءت الأمطار، وكنا من آخر الداخلين للمنصة".
وأردف: "من ثم ارتطمت بالحائط وكان الوضع فوضوياً. كسرت جانحي الأمامي مع ماغنوسن الذي كبح بشكل مبكر وسار كل شيء بشكل سيء".
سيرجيو بيريز، ريد بُل وجو غوانيو، ألفا روميو
تصوير: صور موتورسبورت
من جهته، قال كريستيان هورنر مدير الفريق بأنها كانت "جولة مروعة" لـ بيريز، مشيراً إلى حادثته في التصفيات التي تسببت له بذلك.
فقال: "اتبعنا استراتيجية عدائية. توقف في اللفة الأولى وكنا قادرين على متابعة وتيرته ضمن هواء نظيف وكمية إدارة الآخرين للإطارات".
وتابع: "عاد ضمن نافذة توقف إستيبان أوكون، لكن لوغان سارجانت وسيارات بطيئة أخرى بدأت تعاني، وبالطبع لا يمكنك التجاوز".
واسترسل: "هذه إحدى الجولات التي لم يكن أي شيء فيها يسير لصالحه".
واستكمل: "أعتقد أن عليه، الانتقال والتركيز بأسرع ما يمكن على برشلونة".
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