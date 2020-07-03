بيريز: لا يُمكننا الإفراط في الحماس بتواجدنا مباشرة خلف مرسيدس

قدّمت الحظيرة المتمركزة في سيلفرستون أداءً قويًا في التجارب الشتويّة، وكانت تتحيّن الفرصة لتقييم قدرات سيارتها "آر.بي20" التي تتبع ذات سمات تصميم سيارة مرسيدس من موسم 2019.

وكان بيريز على بُعد 0.641 ثانية من زمن لويس هاميلتون اليوم الجمعة، بينما فصلت 0.142 ثانية فقط بينه وبين زميله لانس سترول الذي حلّ سابعًا، في الوقت الذي فصلت فيه فيراري، ورينو ومكلارين سيارتَي الفريق.

وشدّد بيريز على أنّه لا يُمكنه اقتراف أيّ خطأ في حال أراد مواصلة هذا الأداء في التصفيات.

وقال المكسيكي: "كان اليوم جيّدًا. أعتقد بأنّ الفوارق ضئيلة والحلبة صغيرة جدًا. أعتقد بأنّ الغد سيكون مهمًا جدًا من أجل تقديم لفّة جيّدة".

وأكمل: "سنرى موقعنا حينها، لدينا فكرة حول ذلك، لكنّ الغد هو من سيحدّد ترتيب الجميع، وسيكون من الجيّد أن نرى أنفسنا في ركب المقدّمة".

وحذّر بيريز من أنّ الفجوة مع مرسيدس لا تزال كبيرة: "لا نزال على بُعد نصف ثانية، وهذه حلبة قصيرة، بينما تتواجد فيراري، وريد بُل، ورينو ومكلارين ضمن مجال عُشرٍ من الثانية معنا، لذا لا داعي للإفراط في الحماس. الفوارق هامشيّة ونأمل أن نقدّم لفّة جيّدةً غدًا في التصفيات".

لكنّه اعترف بأنّ الفريق حقّق بالفعل قفزة في الأداء بالمقارنة مع العام الماضي.

وقال بخصوص ذلك: "نحتاج لأخذ الأمور برويّة، لكنّني أعتقد بأنّنا قلّصنا الفارق مع فرق الصدارة بالتأكيد. أعتقد بأنّنا بدأنا العام الماضي متأخّرين، لكنّنا حظينا الآن ببداية جيّدة ونحن جاهزون للقتال".

وأكمل: "أعتقد بأنّها سيارة رائعة، والفريق قام بجهدٍ جبّار في المصنع ولدينا سيارة رائعة تعمل بشكلٍ جيّد".

وأردف: "لذا نحتاج لجعلهم فخورين ومنحهم نتائج رائعة نهاية هذا الأسبوع، لكن لا يزال هناك الكثير من العمل والأشياء التي يجب تحسينها من أجل التأكّد من جهوزيّتنا ليومَي السبت والأحد".

واختتم حديثه بالقول: "أعتقد بأنّنا سنرى خطوة جيّدة على صعيد حرارة سطح المسار، ستكون عطلة نهاية أسبوع مثيرة للاهتمام كون الكثير من الجوانب لا تجال مجهولة".