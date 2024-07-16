بيريز لا يلتفت للتكهنات حول مستقبله ولن يتركها تشتته

أوضح كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن بيريز يقع تحت ضغط في الوقت الحالي، وذلك بعد أن تراجع المكسيكي إلى المركز السادس في ترتيب السائقين على إثر تسجيله 15 نقطة فقط خلال الجولات الست الأخيرة.

بات مستقبل بيريز في الفورمولا 1 مثارًا لجدل كبير في الآونة الأخيرة، ولا سيما مع بروز تقارير بأنه قد يتم استبداله بليام لاوسون بعد العطلة الصيفية.

وإذا لم تذهب ريد بُل مع خيار لاوسون، فإن مرشحًا آخر لهذا المقعد هو دانيال ريكاردو.

مع ذلك، أوضح بيريز بأنه لا يلتفت الآن لمشاكل عقده مع الفريق، وتركيزه ينصب فقط على تقديم أداء جيد في السباقين المقبلين.

حيث قال: "أعلم موقفي مع العقود وهذه الأمور. لكن لا يمكن أن ترك ذلك يشتتني، عليّ التركيز على الجولتين المقبلتين لأن تلك هي الأولوية وعلينا العمل مع الفريق من أجل الخروج من هذه الفترة الصعبة".

وأضاف: "وجود هذه الاستراحة بعد الجولة الماضية أمر جيد للغاية، حيث آمُل أن توفر لي فرصة العودة إلى الأداء الذي أريده لسباقين مهمين للغاية في المجر وبلجيكا".