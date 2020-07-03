بيريز لا يشك بقدرة أستون مارتن على مقارعة فرق الصدارة في الفورمولا واحد

لم يفز أي فريق بخلاف مرسيدس، فيراري وريد بُل بأيّ سباق في الفورمولا واحد خلال حقبة المحركات الهجينة التي انطلقت عام 2014، حيث انقسمت البطولة إلى تصنيفين غير رسميين "ألف وباء" خلال المواسم الستة التالية.

لكنّ سقف النفقات الجديد البالغ 145 مليون دولار، والذي سيتمّ تطبيقه بدءًا من موسم 2021 وسينخفض أكثر خلال الموسمين التاليين ليصل إلى 135 مليون دولار في 2023 - 2025، إلى جانب الإجراءات الأخرى مثل تقييد وقت استخدام نفق الهواء للفرق الأكثر نجاحًا، ستهدف جميعها إلى إغلاق فارق المنافسة في الفورمولا واحد.

وستشارك ريسينغ بوينت تحت اسم أستون مارتن كفريق مصنعي بدءًا من الموسم المُقبل، كما تمّت الموافقة على خطط بناء مصنع جديد للفورمولا واحد، بالرُغم من أنّه سيكون جاهزًا بعد عام مما كان مخططًا في 2022، وذلك بسبب تفشّي وباء كورونا.

وعند سؤاله إذا ما كان الاستثمارات الجديدة إلى جانب القوانين المالية الجديدة في الفورمولا واحد ستجعل فريقه في موقع أفضل ضمن الترتيب التنافسي، قال بيريز خلال المؤتمر الصحفي الذي سبق انطلاق جائزة النمسا الكبرى نهاية هذا الأسبوع: "بكل تأكيد، أمام الفريق مستقبل جيّد".

وأضاف: "أعتقد بأنّ الجميع شاهدوا ما تمكنا من القيام به في الماضي، مع ميزانية محدودة للغاية. كنا ناجحين للغاية. لذلك أعتقد بأنّ كل الأمور جاهزة الآن في الفريق لنرحّب بأستون مارتن ونحقق الخطوة التالية بكل تأكيد".

وتابع: "يجب أن نحرز خطوة كبيرة للغاية من أجل أن ننافس مع فرق الصدارة الثلاثة. لكن ومع سقف النفقات الذي ينبغي أن يقرّب المنافسة كما نأمُل، لا أشك بأنّنا سنكون قادرين على مقارعتهم".

من جهته، علّق لانس سترول - الذي يمتلك والده لورانس زمام الأمور في كل من ريسينغ بوينت وأستون مارتن - في هذا الصّدد قائلًا: "أعتقد بأنّ هنالك فرصة كبيرة في المستقبل. الفريق يتواجد في موقع رائع".

واختتم: "هنالك الكثير من الأمور لنتطلّع لها كذلك، وأمامنا مستقبل مشرق في رأيي، وهذا أمر مثير للغاية بالنسبة للجميع".