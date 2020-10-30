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بيريز "لا يستطيع" الانتظار طويلًا لقرار ريد بُل بشأن تشكيلتها لموسم 2021

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بيريز "لا يستطيع" الانتظار طويلًا لقرار ريد بُل بشأن تشكيلتها لموسم 2021

قال سيرجيو بيريز أّنه "لا يستطيع" الانتظار طويلًا من أجل أن تتخذ ريد بُل قرارها بشأن تتشكيلتها النهائية من السائقين لموسم 2021، وذلك بعد الاعتراف بأنّ الانتقال لصفوف العلامة النمساوية يُعدّ خيارًا في الوقت الحالي.

تقيّم ريد بُل حاليًا ما إذا كانت ستُبقي على أليكسندر ألبون ضمن صفوفها للعام المُقبل، في ظل تعرض السائق التايلندي لضغط من أجل رفع مستواه بعد تأدياته الأخيرة المخيبة للآمال.

وإذا ما قررت ريد بُل التخلّي عن ألبون، وكما أوضحت الإدراة العُليا لعملاق مشروبات الطاقة، فإنها ستبحث خارج مجموعتها من السائقين على البديل - في ظل اعتبار المتمرّسَين بيريز ونيكو هلكنبرغ من بين أبرز الخيارات لشغل ذلك المقعد.

وتجعل الخبرة ودعم الرعاية الكبير الذي يجلبه من المكسيك بيريز خيارًا جذّابًا لريد بُل، وقد يكون ذلك كافيًا لمنحه الأفضلية على هلكنبرغ.

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وقد عبّر كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل ريسينغ نهاية الأسبوع الماضي عن ثقته بأنّ كلًا من هلكنبرع وبيريز سينتظران مهما طالت الفترة التي يحتاجها الفريق لحسم قراره بشأن ألبون.

مع ذلك، وبالرُغم من الجذب الواضح لمقعد في صفوف ريد بُل، لكنّ بيريز قال بأنّه لا يستطيع الانتظار أطول من اللازم مع تقلّص خياراته من المقاعد المتبقية على الساحة لموسم 2021.

"أعتقد بأنّ هنالك خط رفيع للغاية في تلك المسألة" قال بيريز على هامش جائزة إيميليا رومانيا الكبرى.

وأضاف: "هنالك وقت يتعيّن عليك المخاطرة فيه، الانتظار، ومن ثمّ رؤية ما سيحدث. لكنّ الموسم على وشك الانتهاء، ولذلك أعتقد أنه من المهم بالنسبة للفرق أن تحدد خططها وما سيحدث بالنسبة للسائقين كذلك. أنظر في كل الخيارات الممكنة أمامي، ولا يُمكنني الانتظار أكثر من اللازم".

هذا وأشارت مصادر إلى أنّ ممثل بيريز قد خاض محادثات بالفعل مع ريد بُل حول إمكانية إبرام صفقة للموسم المُقبل.

وعند سؤاله عمّا إذا كانت المفاوضات مع ريد بُل قد بدأت بالفعل، وما إذا كان الفريق يمثّل خيارًا أصيلًا بالنسبة له، قال بيريز: "لن أستبعده. أعتقد أنّهم في الوقت الحالي ومع عدم تأكيد شيء ما يزالون خيارًا. مثلما هو الحال مع كل فريق لم يؤكّد تشكيلته بعد. أعتقد أنّه ومع مُضي الوقت، تتقلّص الفرص كثيرًا على الساحة".

جديرٌ بالذكر أنّه ومع إغلاق ويليامز لبابها الآن في وجه ضم بيريز، فإنّ الفرصة الحقيقية أمام المكسيكي حاليًا، إذا ما آثرت ريد بُل خيارًا آخر، هي هاس. مع ذلك، فإنّ الفريق الأمريكي من المتوقّع أن يضمّ نيكينا مازيبين وميك شوماخر لصفوفه.

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