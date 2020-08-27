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بيريز لا يزال واثقًا في مستقبله مع ريسينغ بوينت

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بيريز لا يزال واثقًا في مستقبله مع ريسينغ بوينت
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قال سيرجيو بيريز أنّه ليس بصدد خوض أيّة محادثات مع فرق فورمولا واحد أخرى حيال مقعدٍ لموسم 2021، حيث لا يزال واثقًا في بقائه في صفوف ريسينغ بوينت في العام المقبل.

يرتبط بيريز وزميله لانس سترول بفريق ريسينغ بوينت لموسم 2021 عندما يتمّ تغيير اسم الفريق إلى أستون مارتن.

لكن لا يخفى على أحدٍ أنّ الفريق عقد محادثات مع سيباستيان فيتيل بشأن انضمامه في الموسم المقبل على إثر مغادرته لصفوف فيراري.

وسبق لبيريز أن قال أنّه "من البديهيّ" أنه هو من سيُغادر الفريق في حال تمّ التوقيع مع فيتيل، وذلك بالنظر إلى أنّ سترول ابن مالك الفريق لورنس، لكنّه قال خلال جائزة إسبانيا الكبرى أنّها "مسألة وقتٍ لا أكثر" قبل أن تتبخّر الشائعات بشأن فيتيل والفريق.

ولم يتقدّم الفريق بعد بأيّة تعليقات رسميّة بشأن تشكيلته لموسم 2021، حيث قال أوتمار زافناور مدير الفريق في إسبانيا أنّ الوضع الحالي لا يزال ثابتًا في الوقت الحاضر.

وبحديثه عشيّة انطلاق جائزة بلجيكا الكبرى نهاية الأسبوع الجاري، جدّد بيريز ثقته في رغبته هو والفريق في مواصلة العمل معًا في العام المقبل.

وقال المكسيكي: "أعتقد بأنّها مسألة وقت مثلما قلت سابقًا. أشعر بالسعادة في صفوف الفريق. أؤمن بالمشروع، وتواجدت هنا لفترة طويلة، ويُمكنني رؤية الفريق يتقدّم، نشعر جميعًا بأنّ كلّ شيء يسير على نحوٍ جيّد".

ثمّ تابع: "لا نرى سببًا يدعو لتغيير أيّ شيء. أعتقد بأنذنا نستمتع بموسمٍ رائعٍ على المسار، وتسير الأمور على نحوٍ جيّد في الفريق".

وأضاف: "لا أتوقّع أيّ تغيير".

وكان فريق فورمولا واحد آخر قد تواصل مع بيريز عندما انتشرت أخبار اهتمام ريسينغ بوينت بخدمات فيتيل، إلى جانب تلقيه اتصالات من فرقٍ في فئات تسابق أخرى.

وعندما سُئل إن كان يتواصل مع أيّ فريقٍ آخر في الفورمولا واحد، أجاب: "لا، ردود الفعل التي تلقيتها من الفريق تفيد برغبتنا جميعًا في المواصلة معًا".

وأضاف المكسيكي أنّه "كانت هناك بعض المحادثات البعيدة عن الأضواء" مع الفريق حول العام المقبل، شارحًا سبب عدم وجود أيّ إعلانٍ حتّى الآن، لكنّه لا يزال مرتاحًا بشأن مستقبله.

وقال: "هذا وضعٌ خارجٌ عن سيطرتي، لذا لا أهتمّ على الإطلاق. أركّز على التسابق وأستمتع بذلك، ومهما كان ما سيحدث فإنّه خارجٌ عن سيطرتي".

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السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة بلجيكا الكبرى
الكاتب مروان الوافي

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