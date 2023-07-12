بيريز "لا يأبه على الإطلاق" بالتوقعات حيال مستقبله في الفورمولا واحد
شدّد سيرجيو بيريز على أنه "لا يأبه مطلقاً" بالتوقعات حيال مستقبله مع فريقه ريد بُل في الفورمولا واحد.
تصاعدت التكهنات مؤخراً حيال مستقبل المكسيكي، بعد العودة الصادمة للأسترالي دانيال ريكاردو السائق الثالث لفريق ريد بُل، إلى السباقات بدءاً من جولة المجر المقبلة بديلاً عن نيك دي فريز ضمن صفوف ألفا تاوري.
وبات ريكاردو يمتلك فرصة لإثبات نفسه من جديد ضمن صفوف الفريق الرديف، وذلك كزميل مستقبلي محتمل إلى جانب ماكس فيرستابن، بديلاً عن بيريز.
وعانى بيريز من عدة تأديات سيئة متتالية حتى الآن، آخرها كانت تصفيات بريطانيا التي تأهل فيها بالمركز 16 حيث في الوصول للقسم الثالث للمرة الخامسة على التوالي.
في السباق، أنهى المكسيكي سادساً، لكن معاناته المتواصلة في التصفيات أثارت المزيد من التكهنات حيال مستقبله.
ويتأخر بيريز بفارق 99 نقطة خلف زميله ضمن ترتيب بطولة العالم، كما ينتهي عقده بنهاية موسم 2024. لكنه شدد على أنه غير مهتم مطلقاً بالتكهنات.
فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا يهمني أي من ذلك على الإطلاق. بصراحة".
وأكمل: "أنا في الفورمولا واحد منذ 13 عاماً ورأيت كل ما يمكن أن يراه سائق. لست قلقاً حيال ذلك. تركيزي الأساسي حول إعادة الأداء الثابت لموسمي، وضمان استمتاعي بالمنافسة".
بالمقابل، شدد بيريز على أنه ما زال يحظى بدعم كريستيان هورنر مدير الفريق وهيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات.
فقال: "نعم، أحظى بالدعم الكامل من هيلموت وكريستيان. كامل الفريق يدعمني، وهم يدركون قدراتي. يعلمون إمكانياتي وهم يدعمونني بالكامل".
ويواصل بيريز العمل مع مهندسيه لحل مشاكله في التصفيات، والتي تفاقمت بشكل واضح خلال الجولات الأخيرة.
فقال: "أعتقد أن المسألة تكمن في التفاصيل. واجهت بعض التحديات على متن السيارة خلال السباقات الأخيرة خاصة أيام السبت على كمية وقود منخفضة".
وأكمل: "ذلك أمر أعمل عليه مع الفريق وعلى جهاز المحاكاة. ولدينا بعض الأفكار. لكننا نعمل ضمن نافذة أداء ضيقة وعليّ رفع الوتيرة أيام السبت".
عودة مفاجئة لـ ريكاردو إلى ألفا تاوري ودي فريز خارج الفريق
هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد
فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الأولى في بريطانيا
فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الأولى في بريطانيا فيرستابن يتقدم ثنائية ريد بُل خلال التجارب الحرة الأولى في بريطانيا
بيريز "لم يرَ" فيرستابن خلال معركتهما المتقاربة في سباق النمسا القصير
بيريز "لم يرَ" فيرستابن خلال معركتهما المتقاربة في سباق النمسا القصير بيريز "لم يرَ" فيرستابن خلال معركتهما المتقاربة في سباق النمسا القصير
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً"
فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً" فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً"
ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز
ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟
تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟ تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟
أحدث الأخبار
فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً"
فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً" فيرستابن: تغيير الترتيب خلف ريد بُل "محيّر جداً"
مرسيدس: اختبارات جانب السيارة المماثل لتصميم ريد بُل أظهرت انخفاضاً "كبيراً" في الارتكازية
مرسيدس: اختبارات جانب السيارة المماثل لتصميم ريد بُل أظهرت انخفاضاً "كبيراً" في الارتكازية مرسيدس: اختبارات جانب السيارة المماثل لتصميم ريد بُل أظهرت انخفاضاً "كبيراً" في الارتكازية
ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز
ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز ماركو: لا سبب يدعو لتأجيل قرار التخلي عن دي فريز
هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد
هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.