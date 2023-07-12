بيريز "لا يأبه على الإطلاق" بالتوقعات حيال مستقبله في الفورمولا واحد

تصاعدت التكهنات مؤخراً حيال مستقبل المكسيكي، بعد العودة الصادمة للأسترالي دانيال ريكاردو السائق الثالث لفريق ريد بُل، إلى السباقات بدءاً من جولة المجر المقبلة بديلاً عن نيك دي فريز ضمن صفوف ألفا تاوري.

وبات ريكاردو يمتلك فرصة لإثبات نفسه من جديد ضمن صفوف الفريق الرديف، وذلك كزميل مستقبلي محتمل إلى جانب ماكس فيرستابن، بديلاً عن بيريز.

وعانى بيريز من عدة تأديات سيئة متتالية حتى الآن، آخرها كانت تصفيات بريطانيا التي تأهل فيها بالمركز 16 حيث في الوصول للقسم الثالث للمرة الخامسة على التوالي.

في السباق، أنهى المكسيكي سادساً، لكن معاناته المتواصلة في التصفيات أثارت المزيد من التكهنات حيال مستقبله.

ويتأخر بيريز بفارق 99 نقطة خلف زميله ضمن ترتيب بطولة العالم، كما ينتهي عقده بنهاية موسم 2024. لكنه شدد على أنه غير مهتم مطلقاً بالتكهنات.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا يهمني أي من ذلك على الإطلاق. بصراحة".

وأكمل: "أنا في الفورمولا واحد منذ 13 عاماً ورأيت كل ما يمكن أن يراه سائق. لست قلقاً حيال ذلك. تركيزي الأساسي حول إعادة الأداء الثابت لموسمي، وضمان استمتاعي بالمنافسة".

بالمقابل، شدد بيريز على أنه ما زال يحظى بدعم كريستيان هورنر مدير الفريق وهيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات.

فقال: "نعم، أحظى بالدعم الكامل من هيلموت وكريستيان. كامل الفريق يدعمني، وهم يدركون قدراتي. يعلمون إمكانياتي وهم يدعمونني بالكامل".

ويواصل بيريز العمل مع مهندسيه لحل مشاكله في التصفيات، والتي تفاقمت بشكل واضح خلال الجولات الأخيرة.

فقال: "أعتقد أن المسألة تكمن في التفاصيل. واجهت بعض التحديات على متن السيارة خلال السباقات الأخيرة خاصة أيام السبت على كمية وقود منخفضة".

وأكمل: "ذلك أمر أعمل عليه مع الفريق وعلى جهاز المحاكاة. ولدينا بعض الأفكار. لكننا نعمل ضمن نافذة أداء ضيقة وعليّ رفع الوتيرة أيام السبت".