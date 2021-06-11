بيريز: لا سبب يمنع ريد بُل من تكرار أداء باكو القوي في الحلبات المقبلة

أحرز بيريز أول فوز له مع العلامة النمساوية في باكو، حيث شهد السباق انسحاب زميله المتصدر ماكس فيرشتابن بسبب انثقاب إطاره، ولولا ذلك لكانت ريد بُل تسير نحو تحقيق ثنائية محتملة.

وأظهر بيريز لمحات من الأداء المثير للإعجاب خلال السباق، كما تصدر التجارب الحرة الثانية وأنهى الثالثة بالمركز الثاني، قبل أن يتسبب الزحام بتحقيق المركز السادس في التصفيات.

وتمكن المكسيكي من المنافسة والتقدم إلى المركز الثاني في السباق، متقدماً على هاميلتون عبر استراتيجية وقفة الصيانة، واقترب كذلك من فيرشتابن المتصدر.

وأوضح بيريز بعد السباق أنه لا يرى أي سبب يمنع تكرار مثل هذا الأداء على الحلبات المقبلة.

فقال: "أشعر أننا وبالتأكيد نحرز تقدماً جيداً، وليس فقط في هذه الجولة، بل في موناكو كذلك".

وأكمل: "كل جولة نفهم السيارة أكثر، ونواصل مع تحليلات معمقة جداً. نقوم بالكثير من العمل في المصنع لمحاولة فهم ما يمكننا عمله لتحسين السيارة".

وتابع: "لكن نعم، بالتأكيد نحن نتحسن. ولا أرى أي سبب يمنع تكرار ذلك الأداء في حلبات أخرى".

وأردف: "ثقتي تكبر بالتأكيد. ما زلنا في السباق السادس، وما زال أمامنا الكثير من العمل. لكن باكو مثلت خطوة هامة على صعيد بناء الزخم".

بات بيريز خامس سائق يحرز الفوز بسباق مع ريد بُل، وهو أول سائق جديد يحرز الفوز مع ريد بُل منذ انضمام فيرشتابن في 2016.

وكان المكسيكي قد توقع بأنه يحتاج إلى خمسة أو ستة سباقات كي يتأقلم مع سيارة الفريق، لكنه اعترف بأن الأمر أصعب مما كان يتوقع.

فقال: "لم نحظَ ببداية الموسم التي كنا نأملها. وجدتُ التأقلم أصعب مما كنت أتوقع، لكنني كنت أعمل بشكل كبير للغاية منذ اليوم الأول مع المهندسين في المصنع".

وأكمل: "أخيراً نجحنا بحصد نتيجة جيدة جداً للفريق. لقد كنا نظهر لمحات من الأداء الجيد. لكنني أعتقد أن باكو كان تبدو رائعة حتى القسم الثالث من التصفيات. إلا أننا لم نستسلم. واصلنا العمل وخضنا سباقاً مذهلاً".

واختتم: "أنا مسرور جداً بالنتيجة. إنها بالتأكيد تمنح دفعة ثقة لي وللفريق. من المهم لنا الاستمتاع بهذه اللحظة".