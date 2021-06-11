تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / مازيبين يوضّح شائعات إكماله الخدمة العسكرية الروسية
فورمولا 1 / جائزة أذربيجان الكبرى أخبار

بيريز: لا سبب يمنع ريد بُل من تكرار أداء باكو القوي في الحلبات المقبلة

لا يرى سيرجيو بيريز أي سبب يمنع فريقه ريد بُل من تكرار الأداء القوي الذي ظهر به على باكو، في السباقات المقبلة، وذلك بعد تحقيقه للفوز بسباق جائزة أذربيجان الكبرى.

بيريز: لا سبب يمنع ريد بُل من تكرار أداء باكو القوي في الحلبات المقبلة

أحرز بيريز أول فوز له مع العلامة النمساوية في باكو، حيث شهد السباق انسحاب زميله المتصدر ماكس فيرشتابن بسبب انثقاب إطاره، ولولا ذلك لكانت ريد بُل تسير نحو تحقيق ثنائية محتملة.

وأظهر بيريز لمحات من الأداء المثير للإعجاب خلال السباق، كما تصدر التجارب الحرة الثانية وأنهى الثالثة بالمركز الثاني، قبل أن يتسبب الزحام بتحقيق المركز السادس في التصفيات.

وتمكن المكسيكي من المنافسة والتقدم إلى المركز الثاني في السباق، متقدماً على هاميلتون عبر استراتيجية وقفة الصيانة، واقترب كذلك من فيرشتابن المتصدر.

وأوضح بيريز بعد السباق أنه لا يرى أي سبب يمنع تكرار مثل هذا الأداء على الحلبات المقبلة.

فقال: "أشعر أننا وبالتأكيد نحرز تقدماً جيداً، وليس فقط في هذه الجولة، بل في موناكو كذلك".

وأكمل: "كل جولة نفهم السيارة أكثر، ونواصل مع تحليلات معمقة جداً. نقوم بالكثير من العمل في المصنع لمحاولة فهم ما يمكننا عمله لتحسين السيارة".

وتابع: "لكن نعم، بالتأكيد نحن نتحسن. ولا أرى أي سبب يمنع تكرار ذلك الأداء في حلبات أخرى".

وأردف: "ثقتي تكبر بالتأكيد. ما زلنا في السباق السادس، وما زال أمامنا الكثير من العمل. لكن باكو مثلت خطوة هامة على صعيد بناء الزخم".

اقرأ أيضاً:

بات بيريز خامس سائق يحرز الفوز بسباق مع ريد بُل، وهو أول سائق جديد يحرز الفوز مع ريد بُل منذ انضمام فيرشتابن في 2016.

وكان المكسيكي قد توقع بأنه يحتاج إلى خمسة أو ستة سباقات كي يتأقلم مع سيارة الفريق، لكنه اعترف بأن الأمر أصعب مما كان يتوقع.

فقال: "لم نحظَ ببداية الموسم التي كنا نأملها. وجدتُ التأقلم أصعب مما كنت أتوقع، لكنني كنت أعمل بشكل كبير للغاية منذ اليوم الأول مع المهندسين في المصنع".

وأكمل: "أخيراً نجحنا بحصد نتيجة جيدة جداً للفريق. لقد كنا نظهر لمحات من الأداء الجيد. لكنني أعتقد أن باكو كان تبدو رائعة حتى القسم الثالث من التصفيات. إلا أننا لم نستسلم. واصلنا العمل وخضنا سباقاً مذهلاً".

واختتم: "أنا مسرور جداً بالنتيجة. إنها بالتأكيد تمنح دفعة ثقة لي وللفريق. من المهم لنا الاستمتاع بهذه اللحظة".

اقرأ أيضاً:

المشاركات
التعليقات
مازيبين يوضّح شائعات إكماله الخدمة العسكرية الروسية

المقال السابق

مازيبين يوضّح شائعات إكماله الخدمة العسكرية الروسية
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
سباقات المقعد الأحادي الأخرى

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية

2
فورمولا 1

بيريز: لا سبب يمنع ريد بُل من تكرار أداء باكو القوي في الحلبات المقبلة

24دقيقة
3
فورمولا 1

فيرشتابن: على ريد بُل عدم التفريط في فرصة اللقب مثل "بي ام دبليو"

20س
4
فورمولا 1

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟

5
فورمولا 1

منصور عجّة.. الملياردير السعودي الذي وقف خلف نجاح مكلارين

أحدث الأخبار
بيريز: لا سبب يمنع ريد بُل من تكرار أداء باكو القوي في الحلبات المقبلة
فورمولا 1

بيريز: لا سبب يمنع ريد بُل من تكرار أداء باكو القوي في الحلبات المقبلة

24د
مازيبين يوضّح شائعات إكماله الخدمة العسكرية الروسية
فورمولا 1

مازيبين يوضّح شائعات إكماله الخدمة العسكرية الروسية

بيريز معجب "بانفتاح ودعم" ألبون منذ أن حلّ بديلًا عنه في ريد بُل
فورمولا 1

بيريز معجب "بانفتاح ودعم" ألبون منذ أن حلّ بديلًا عنه في ريد بُل

18س
روزبرغ: ما يقوم به وولف يحدّ من رغبتي في أن أكون مديرًا لفريق فورمولا واحد
فورمولا 1

روزبرغ: ما يقوم به وولف يحدّ من رغبتي في أن أكون مديرًا لفريق فورمولا واحد

19س
تحليل: التغييرات التي كانت وراء نتيجة باكو "الرائعة"
فورمولا 1

تحليل: التغييرات التي كانت وراء نتيجة باكو "الرائعة"

19س
أحدث ملفات الفيديو
وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى 02:38
فورمولا 1
08-05-2021

معلومات سريعة عن جائزة إسبانيا الكبرى

هاميلتون يتلقى جائزة 00:32
فورمولا 1
08-05-2021

هاميلتون يتلقى جائزة "لاوروس" للمرة الثالثة

سيرجيو بيريز More from
سيرجيو بيريز
بيريز: "أخيرًا بت أفهم" سيارة ريد بُل جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

بيريز: "أخيرًا بت أفهم" سيارة ريد بُل

بيريز يتصدر التجارب الحرة الثانية في باكو ومرسيدس خارج العشرة الأوائل جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

بيريز يتصدر التجارب الحرة الثانية في باكو ومرسيدس خارج العشرة الأوائل

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ريد بُل ريسينغ More from
ريد بُل ريسينغ
فيرشتابن: سنحتاج النقاط المهدورة في باكو حالما تعود مرسيدس إلى أدائها المعتاد جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن: سنحتاج النقاط المهدورة في باكو حالما تعود مرسيدس إلى أدائها المعتاد

فيرشتابن مستاءٌ بشدة من التصفيات "الغبية" في باكو جائزة أذربيجان الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن مستاءٌ بشدة من التصفيات "الغبية" في باكو

تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟ برايم
فورمولا 1

تحليل: ما الذي قد يدفع ريد بُل "للمراهنة" على هوندا؟

الأكثر شعبية اليوم

فيرشتابن: على ريد بُل عدم التفريط في فرصة اللقب مثل "بي ام دبليو"
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن: على ريد بُل عدم التفريط في فرصة اللقب مثل "بي ام دبليو"

روزبرغ: ما يقوم به وولف يحدّ من رغبتي في أن أكون مديرًا لفريق فورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

روزبرغ: ما يقوم به وولف يحدّ من رغبتي في أن أكون مديرًا لفريق فورمولا واحد

هاميلتون: لا تزال هناك إيجابيّات من سباق باكو المؤلم
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: لا تزال هناك إيجابيّات من سباق باكو المؤلم

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية
سباقات المقعد الأحادي الأخرى سباقات المقعد الأحادي الأخرى

حمدة القبيسي تصنع التاريخ كأوّل إمرأة تصعد إلى منصة التتويج في الفورمولا 4 الإيطالية

لدى مرسيدس "فرضيّة مشجّعة" لتعيدها إلى سكّة الانتصارات
فورمولا 1 فورمولا 1

لدى مرسيدس "فرضيّة مشجّعة" لتعيدها إلى سكّة الانتصارات

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟
فورمولا 1 فورمولا 1

تحليل: هل سينهار حصن هاميلتون تحت الضغط؟

وتيرة تسونودا "التي لا تصدّق" أخافت ألفا تاوري في باكو
فورمولا 1 فورمولا 1

وتيرة تسونودا "التي لا تصدّق" أخافت ألفا تاوري في باكو

مازيبين يوضّح شائعات إكماله الخدمة العسكرية الروسية
فورمولا 1 فورمولا 1

مازيبين يوضّح شائعات إكماله الخدمة العسكرية الروسية

أحدث الأخبار

بيريز: لا سبب يمنع ريد بُل من تكرار أداء باكو القوي في الحلبات المقبلة
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز: لا سبب يمنع ريد بُل من تكرار أداء باكو القوي في الحلبات المقبلة

مازيبين يوضّح شائعات إكماله الخدمة العسكرية الروسية
فورمولا 1 فورمولا 1

مازيبين يوضّح شائعات إكماله الخدمة العسكرية الروسية

بيريز معجب "بانفتاح ودعم" ألبون منذ أن حلّ بديلًا عنه في ريد بُل
فورمولا 1 فورمولا 1

بيريز معجب "بانفتاح ودعم" ألبون منذ أن حلّ بديلًا عنه في ريد بُل

روزبرغ: ما يقوم به وولف يحدّ من رغبتي في أن أكون مديرًا لفريق فورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

روزبرغ: ما يقوم به وولف يحدّ من رغبتي في أن أكون مديرًا لفريق فورمولا واحد

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.