بيريز: لا جدوى من مناقشة سيناريو أوامر الفريق مع ريد بُل الآن

بينما يمتلك بيريز فرصة ذهبية لاقتناص انتصار سيُشعل حماسة الجماهير المحلية، إلّا أنّه يدرك جيّدًا أن أولوية ريد بُل ستكون ضمان أن يعزّز زميله بالفريق ماكس فيرشتابن من رصيد نقاطه.

ويتمثّل أحد السيناريوهات المحتملة في أن بيريز قد يتواجد في صدارة السباق أمام فيرشتابن يوم الأحد، قبل أن يطلب منه الفريق التنحّي جانبًا وترك السيارة الثانية تمرّ.

وقد تكون تلك خطوة يصعُب تقبّلها من بيريز ومشجّعيه، لكنّها مُتفهمة تمامًا من منظور معركة بطولة العالم.

ويعي بيريز جيّدًا إثارة الأجواء المحيطة إذا ما توافرت مثل تلك الظروف، لكنّه أوضح بأنّ ذلك ليس أمرًا ينبغي الحديث عنه مع ريد بُل حتى وقت أقرب بكثير من السباق.

فقال: "لا أرى جدوى في مناقشة ذلك الأمر الآن. أعتقد بأننا سنرى أولًا على الأرجح أين سنكون يوم السبت وإذا ما سيكون من المُجدي خوض تلك المحادثة".

وأضاف: "لا ضمانة الآن بأننا سنتواجد في ذلك الموقع. أعتقد بأنها ستمثّل مشكلة كبيرة للفريق. لكننا لم نناقش أيّ شيء".

وبالرُغم من أنّ ريد بُل ستفعل ما بوسعها لضمان توسيع فيرشتابن لصدارته في ترتيب البطولة، لكنّ بيريز واثق من أنّ الفريق يدعمه بشكل كامل في طموحاته الشخصية بتحقيق الفوز.

حيث قال: "أنا واثق تمامًا بأن كامل الفريق، ريد بُل، الجميع يريدني أن أفوز نهاية هذا الأسبوع. الجميع متحمسون للغاية، كل من في الفريق، الجماهير. إنها حلبة استثنائية بالنسبة لنا كما تعلمون، ونعم، هنالك معركة محتدمة للغاية".

وأكمل: "سنرى ما سيحدث خلال السباق، لكنني واثق جدًا بأن الجميع في الفريق، وإذا ما كان هنالك سباق يرغبون أن أفوز به، فهو هذا السباق، لذلك أنا متأكد أن لديّ كامل الدعم من الفريق".

من جهته، أشار دانيال ريكاردو زميل فيرشتابن السابق في ريد بُل أنه وإذا ما طُلب منه أن يتخلّى عن مركزه ويضحّي بانتصار في موطنه، فسيرفض ذلك.

حيث قال: "إجابتي الآن ستكون لا. لن أفعل ذلك. إذا ما كان السباق الأخير في الموسم وتبديل المركز سيعني حرفيًا إحراز اللقب من عدمه، عندها سيكون اتّخاذ القرار أكثر تعقيدًا. لكننا نتحدث هنا عن انتصار الموطن، إنه أمر تحلم به منذ طفولتك".