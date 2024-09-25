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فورمولا 1 جائزة سنغافورة الكبرى

بيريز: كولابينتو "لم يقترف خطأ واحدًا" خلال دفاعه في سنغافورة

قدم فرانكو كولابينتو دفاعًا "رائعًا" ضمن سباقه الثالث فقط في الفورمولا 1، وفق ما اعترف به سيرجيو بيريز.

فرانكو كولابينتو، ويليامز وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

فرانكو كولابينتو، ويليامز وسيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات

أشاد سيرجيو بيريز بالسائق الناشئ فرانكو كولابينتو واعترف بأن الأرجنتيني الشاب "لم يقترف خطأ واحدًا" خلال دفاعه أمام المكسيكي في جائزة سنغافورة الكبرى.

أثار كولابينتو الإعجاب مرة أخرى في سنغافورة مع حركة تجاوزه الجريئة بالتوجه إلى المنعطف الأول، ما ضمن تقدمه إلى المركز التاسع في اللفة الافتتاحية من سباق مارينا باي.

وذلك قبل أن يتشبّث بمركزه مدافعًا أمام بيريز، الأمر الذي عرقل تقدم سائق ريد بُل في اللفات الـ 28 الأولى.

وقد نحّى بيريز إحباطه جانبًا خلال حديثه عبر الراديو ليُشيد بكولابينتو قائلًا: "إنه جيد للغاية، من الصعب تجاوزه".

فيما انتهز بيريز الفرصة للتوقف في نهاية اللفة 28، وبالرُغم من استجابة ويليامز واستدعائها لكولابينتو في اللفة اللاحقة، لكن ذلك التوقف المبكر كان كافيًا ليتمكن بيريز من إنجاح الآندركت على الأرجنتيني الذي أكمل  السباق خلف بيريز بفارق 1.6 ثانية.

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"لقد خاض سباقًا رائعًا" قال بيريز عقب السباق، مُضيفًا: "لم يقترف خطأ واحدًا. كان من الصعب مجاراته في بعض الأحيان. كان سباقًا صعبًا".

وتابع: "تمكنا في النهاية من القيام بالآندركت عليه، لكن ذلك كان الشيء الوحيد الذي بمقدورنا فعله".

في المقابل، أبدى كولابينتو امتنانه لتعليقات بيريز، حيث قال: "تشيكو شخص رائع، لقد نشأت وأنا أشاهده يسابق في الفورمولا 1، كنت أستيقظ مبكرًا في الأرجنتين وأدعمه كسائق من المكسيك، المكان الأقرب إلينا".

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