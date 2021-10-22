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بيريز: "كل شيء سيبدو سيئًا" بالمقارنة مع الجيل الحالي من سيارات الفورمولا واحد

يعتقد سيرجيو بيريز بأن "كل شيء سيبدو سيئًا" بالمقارنة مع الجيل الحالي الأفضل على الإطلاق من سيارات الفورمولا واحد، بينما يتحضّر السائقون للقوانين الجديدة بالكامل في موسم 2022.

بيريز: "كل شيء سيبدو سيئًا" بالمقارنة مع الجيل الحالي من سيارات الفورمولا واحد

ستعدّل الفورمولا واحد كتاب قوانينها للموسم المُقبل مع تقديم حزمة جديدة من القوانين التقنية التي من المتوقع أن تجعل السيارات أبطأ وتهدف إلى تسهيل أن تتسابق جنبًا إلى جنب مع بعضها البعض.

ويأتي ذلك الضغط كجزء من سعي البطولة لتحسين العرض المقدم على الحلبة وتقليل عدد السباقات المملة، إلى جانب السماح بمنافسة أكبر وأكثر قربًا بين الفرق.

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وبدأ السائقون بالحصول على لمحة لما ستكون عليه السيارات الجديدة من خلال حصص المُحاكاة قُبيل الموسم المُقبل، حيث وصف لاندو نوريس سائق مكلارين نموذج 2022 بأنه "ليس رائعًا في القيادة مثل هذا العام".

وضمن حوار لهما مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال بيريز وزميله ماكس فيرشتابن أنه من المبكر للغاية الجزم بالكيفية التي ستكون عليها سيارات العام المُقبل.

حيث قال فيرشتابن: "كان اختبار النموذج جيّدًا، السيارة فقط أبطأ بعض الشيء. لكن في النهاية علينا أولًا رؤية السيارة الحقيقية على المسار ومن ثمّ سنقوم بتعديل جهاز المُحاكاة حول ذلك".

وأضاف: "كل شيء ما يزال في مرحلة التخمين في الوقت الحالي، لذلك لا أنتبه أكثر من اللازم لذلك لأكون صريحًا".

من جهته، أضاف بيريز أنّ سيارة 2022 "لا تبدو سيئة للغاية" وأن العمل "ما يزال في مرحلة مبكرة"، لكنه أشار كذلك إلى الكيفية التي ستجعل كل شيء يبدو مختلفًا بالمقارنة مع الجيل الحالي من السيارات، والتي تعد الأسرع في تاريخ الفورمولا واحد.

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فقال: "قدت سيارة 2022 على جهاز المُحاكاة بضع مرّات حتى الآن، لذلك علينا أن ننتظر حتى تطأ المسار ونبدأ من تلك المرحلة".

وتابع: "لكنّها بالطبّع مختلفة جدًا بالمقارنة مع السيارات الحالية. أعتقد بأن السيارات التي نقودها حاليًا لن نرى مثيلًا لها على الإطلاق في تاريخ الفورمولا واحد".

وأكمل: "تلك هي أفضل سيارة قدناها على الإطلاق، الأفضل في تاريخ البطولة، لذاك كل شيء سيبدو سيئًا بالمقارنة معها. لكنني آمُل أن تكون السيارات الجديدة ممتعة في قيادتها".

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