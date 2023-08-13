بيريز: كان يجب منح زافناور المزيد من الوقت مع ألبين

ترك زافناور صفوف ألبين كمدير لفريقها في الفورمولا واحد مباشرة بعد جائزة بلجيكا الكبرى، وذلك بعد عدم اتفاق بينه وبين مدراء العلامة الفرنسية على الوقت المطلوب للوصول إلى النجاحات في البطولة.

وبينما صرّح زافناور بأن خبرته التي تصل إلى عقد من الزمن في الفورمولا واحد، تُشير إلى أن ألبين بحاجة حتى 2026 قبل أن تصل لهدفها، لكن مدراء الشركة يرون بأنه كان بالإمكان تحقيق ذلك في وقت أقل.

ويأتي رحيل زافناور بعد أكثر من عام لوصوله إلى الفريق، وذلك كان بمثابة نوع من الصدمة خاصة وأن المدير الرياضي آلان بيرماين سيترك الفريق كذلك.

ويرى بيريز الذي عمل سابقاً مع زافناور ضمن فريق ريسينغ بوينت، أن رحيل الأخير كان مبكراً نظراً للوقت الضروري المطلوب قبل تحقيق النجاحات في الفورمولا واحد.

فقال: "أعتقد أن رحيله كان مفاجئاً، نظراً للوقت القصير الذي أمضاه مع الفريق".

وأكمل: "أعتقد أن أوتمار شخص رائع، يجب منح أي شخص في مثل مركزه الوقت الكافي. أعتقد أن قلة الوقت الممنوح له منعه من إظهار قدراته التي أعلم أنها هائلة فقد رأيت ما قام به مع فرق أخرى بميزانيات قليلة وأخرى كبيرة أيضاً".

وتابع: "أعتقد أنه من المؤسف تركه يرحل، لكن بالمقابل يجب منح الوقت لأي شخص بديل عنه، لأن الفورمولا واحد تحتاج للكثير من الوقت".

لكن هناك أصواتاً أخرى لم تقف إلى جانب زافناور، من بينهم فرناندو ألونسو الذي يرى بأنه لم يكن يجب على زافناور الافتخار بالطريقة التي أدار بها فريق ألبين، خاصة وأن الإسباني ترك الفرق لينتقل إلى أستون مارتن بعد تأخير كبير في حسم تجديد عقده مع ألبين.

وضمن معرض كلامه مع قناة هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، قال ألونسو: "لقد كانت المحادثات (تجديد عقدي) تسير ببطء شديد، ولم يكن ذلك بسببي. كنت مستعداً ومسروراً. سيارة 2022 كانت سريعة لذلك كنت مسروراً بالأداء وما يحمله المستقبل من إمكانيات".

وتابع: "البطء الكبير في المحادثات وعدم تطبيقها كعقد، وجميع تلك التعليقات حول عمري وغير ذلك، ما زالت أموراً تجري حتى الآن".

وأردف: "إنها الطريقة التي يديرون بها الأمور. أو طريقة أوتمار بالأحرى. بعد هذا العام يجب عليه أن يصمت وألا يتكلم على الإطلاق".

واختتم: "بعد نتائج أستون مارتن والنتائج التي حققها، ما زال يتكلم وما زال فخوراً بقراراته، وذلك أمر مدهش!".