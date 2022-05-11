بيريز كان "قريباً جداً" من الانسحاب في ميامي

كان بيريز قريباً للغاية من كارلوس ساينز خلال المراحل الأولى من عمر السباق، حيث بدا أنه يتجه للمنافسة على المركز الثالث، قبل أن يخسر بعضاً من طاقة محركه.

ويعود السبب إلى مشكلة في مستشعر المحرك أدى إلى إغلاقٍ تلقائي لبعض الأنظمة، حيث اضطرّ المهندسون لإعادة برمجة بعض الأمور كي يتمكن المكسيكي من المواصلة.

وبالرغم من خسارة قوة المحرك، لكن بيريز تمكن من ملاحقة ساينز لينهي رابعاً، بعد أن حاول تجاوزه على إطارات "ميديوم" في القسم الأخير.

لكن وبعد السباق، اعترف كريستيان هورنر مدير الفريق بأن مشكلة المستشعر تلك أثارت علامات استفهام حيال إمكانية قدرة السيارة على المواصلة.

فقال: "لقد كان قريباً جداً من الانسحاب. كان علينا التعديل على المستشعرات لحل المشكلة".

وأكمل: "لذا، ذلك أمر سنعمل عليه مع قسم هوندا للمحركات، لمحاولة فهم ما حصل وضمان عدم تكراره".

بالمقابل، أوضح هورنر أن المشكلة كانت في مستشعر محرك الاحتراق الداخلي، وكان السبب وراء فقدان بيريز للكثير من السرعة.

لكن التأثير الواضح كان على السرعة القصوى، ما كان يعني عدم قدرته على تأمين الأفضلية اللازمة لتجاوز ساينز في المراحل الأخيرة للسباق.

فقال: "تعرضنا لمشكلة في مستشعر إحدى الأسطوانات. تمكن الفريق من تغيير المستشعرات، لكن النتيجة كانت خسارة ما يقارب 20 كيلوواطاً من الطاقة".

وتابع: "حتى مع أفضلية الإطارات الجديدة، كان ربما أبطأ بنصف ثانية من قدرة السيارة على المقطع المستقيم. أعتقد أنه كان ربما ليحرز المركز الثاني لولا تلك المشكلة".

سيرجيو بيريز، ريد بُل ريسينغ وكريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ تصوير: ريد بُل

وبينما تأتي هذه الواقعة تلك ضمن سلسلة من مشاكل الموثوقية التي عانت منها ريد بُل هذا الموسم، لكن هورنر لا يعتقد أن الفريق قلق بشكل كبير حيالها.

فقال: "لا أعتقد أن السيارة هشة. أعتقد أنه كانت هناك بعض المشاكل التي ربما كنا لنراها عادة في التجارب الشتوية".

واختتم: "ذلك كان محبطاً. لكننا نعمل بشكل وثيق مع قسم محركات هوندا، وهم يقدمون دعماً رائعاً. لذا أعتقد أننا سنحل تلك المشاكل".