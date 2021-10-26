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بيريز كان يحاول "النجاة" وسط معاناته من المرض في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

شعر سيرجيو بيريز بأنّه في "وضع النجاة" بعد معاناته من المرض طوال سباق جائزة الولايات المتّحدة الكبرى يوم الأحد، واصفًا ذلك بـ "السباق الأطول في حياته".

بيريز كان يحاول "النجاة" وسط معاناته من المرض في جائزة الولايات المتّحدة الكبرى

حقّق بيريز منصّة تتويجه الثانية على التوالي بحلوله ثالثًا على حلبة الأمريكيّتين، ليُساعد ريد بُل على تقليص الفارق مع مرسيدس في بطولة الصانعين.

وكان بيريز قد بدأ السباق بشكلٍ جيّد وتواجد بجوار زميله ماكس فيرشتابن في اللفّة الافتتاحيّة، وبقي على مقربة من المتصدّرَين في المرحلة الافتتاحيّة من أجل منع مرسيدس من تمديد فترة لويس هاميلتون الأولى.

لكنّ المكسيكي تراجع بعيدًا في الفترة الثانية وأكمل السباق على بُعد أكثر من 40 ثانية عن الصدارة.

وكشف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بعد السباق أنّ بيريز كان مريضًا طوال اليوم، وكان من دون نظام شرب مياه في معظم السباق بعد أن أورد المشكلة أثناء توجّهه إلى شبكة الانطلاق.

وقال بيريز في هذا الصدد: "لم أكن على ما يرام هذا الصباح، ولم أكن قادرًا على شرب المياه منذ اللفّة الأولى".

وأضاف: "كان سباقًا قاسيًا للغاية. كنت منهارًا بالكامل منذ اللفّة الـ 20. انهارت قواي، وكنت أفقد الطاقة في يديّ وقدميّ. كانت الرؤية جيّدة، لكنّ القيادة لم تكن مريحة".

وأكمل: "كنت في وضع النجاة، وأحاول المجاراة. كنت في مرحلة لو ارتكبت فيها خطأً لما تمكّنت من السيطرة على السيارة".

وأردف: "كان هذا السباق الأطول في حياتي، لا شكّ في ذلك".

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وحاول بيريز شرب الكثير من السوائل بعد "معاناته" طوال صباح الأحد قبل السباق، قبل أن يكتشف بأنّ نظام شرب المياه لا يعمل خلال اللفّة الافتتاحيّة.

وقال في هذا الصدد: "كنت أعاني بشدّة منذ الفترة الأولى. كنت أخسر قواي. كانت اللفّات الـ 30-40 الأخيرة قاسية للغاية".

وقال بيريز أنّ عطلة نهاية الأسبوع مثّلت "دفعة جيّدة" لريد بُل، خاصة بتوجّهه إلى سباق موطنه في المكسيك بعد أسبوعين.

وقال في هذا الصدد: "أتطلّع قدمًا لسباق المكسيك، من المؤسف أنّني لم أكن قادرًا على مجاراة ماكس ولويس اليوم. كنت محدودًا جسديًا".

وأضاف: "لكنّني أتطلّع قدمًا لسباق المكسيك، أعتقد بأنّها ستكون حلبة جيّدة لنا".

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