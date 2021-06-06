بيريز كان على وشك الانسحاب من سباق باكو قبل فوزه

تمكّن بيريز من تحقيق انطلاقة جيدة في بداية السباق ليتقدّم على إثرها إلى المركز الثالث قبل أن ينجح في تجاوز لويس هاميلتون بعد سلسلة التوقفات. وبدا بأنّ الحظيرة النمساوية ريد بُل في طريقها إلى إحراز الثنائية رقم 18 في مسيرتها، بيد أنّ انثقاب إطار سيارة فيرشتابن قبل 5 لفات من النهاية أدّى إلى انسحاب الأخير من السباق.

ونتيجةً لذلك توقف السباق لبعض الوقت حيث تمّ استكماله عبر انطلاقةٍ أخرى إذ كان بيريز قادرًا على الحفاظ على أفضليته ليقتنص فوزه الثاني في مسيرته الاحترافية.

وعبّر السائق المكسيكي عن سعادته بفوزه بالسباق إلّا أنه أعرب عن خيبة أمله في انسحاب زميله، مشيرًا إلى أنه كان قريبًا بدوره من الانسحاب جرّاء مشكلة هيدروليكية.

وقال بيريز "أشعر بالأسى تجاه ما حدث مع فيرشتابن كونه قدّم سباقًا مذهلاً، إذ كان يستحّق الفوز اليوم".

وأضاف "كان سيكون من المذهل تحقيق ثنائية المركزين الأوّل والثاني للفريق. ولكن في النهاية، إنه يومٌ رائع بالنسبة لنا. كُنّا على وشك الانسحاب من السباق، ولكن لحسن الحظّ تمكّنا من إنهائه. وفي الحقيقة، كان الأمر صعبًا للغاية حتى النهاية".

وسُمع مهندس السباق الخاص ببيريز وهو يُعلم سائقه بضرورة إيقاف سيارته بعد عبوره لخطّ النهاية حيث عاد المكسيكي أدراجه إلى منطقة فريقه للاحتفال مع الطاقم سيرًا على الأقدام.

تجدر الإشارة إلى أنّ بيريز بات يحتلّ حاليًا المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين، فيما وسّع فريق ريد بُل من صدارته لبطولة الصانعين بفارق 26 نقطة عن مرسيدس.