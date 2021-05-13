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بيريز: قلة التجارب على المسار أعاقت تقدمي في موسم 2021

من قبل:
, محرر

يشعر سيرجيو بيريز أن قلة التجارب على المسار هذا الموسم للفورمولا واحد، تعني أنه بحاجة "إلى وقت أطول من المعتاد" بقليل كي يستعيد سرعته على متن سيارة ريد بُل.

بيريز: قلة التجارب على المسار أعاقت تقدمي في موسم 2021

وقع بيريز عقداً مع العلامة النمساوية ليجاور ماكس فيرشتابن خلال هذا الموسم في الفورمولا واحد بعد أن خروج من صفوف فريق ريسينغ بوينت، حيث بات رابع سائق يشغل هذا المقعد.

وصرح المكسيكي قبل الموسم أنه يتوقع مرور أربعة سباقات أو خمسة، حتى يستعيد سرعته المعهودة ويتأقلم مع السيارة، حيث يمتلك حالياً أقل من نصف مجموع نقاط زميله الهولندي حتى الآن.

خاض بيريز تصفيات صعبة في إسبانيا ليتأهل ثامناً قبل أن يتقدم في السباق إلى المركز الخامس، لكنه أنهى بفارق 48 ثانية خلف فيرشتابن، الذي أحرز منصة التتويج الرابعة له على التوالي.

وشرح سائق ريد بُل بعد السباق أن قلة تجاربه على السيارة تجعل من ثقته أقل خلف المقود. حيث قامت الفورمولا واحد بخفض أوقات حصتي يوم الجمعة من 90 إلى 60 دقيقة، ما يعني أن أمام السائقين وقتاً أقل للاستعداد.

فقال: "إن ثقتي تزداد بالسيارة بشكل متواصل. كل مرة أصل فيها إلى نهاية الجولة، أقول في نفسي ’أتمنى لو كان بوسعنا البدء الآن’. نظراً للوقت القليل الذي نحظى به على المسار هذه الأيام، لذا من الصعب استعادة السرعة المطلوبة".

وأكمل: "لكنني أعتقد أنني وفي هذه الجولة بشكل خاص، لم أكن قادراً على تقديم أدائي 100 بالمئة".

واسترسل: "لذا نعم، عليّ نسيان هذه الجولة والتطلع صوب موناكو، التعلم مما مررنا به على أمل العودة بقوة".

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ولم ينجح بيريز بعد بتحقيق مركز أفضل من الرابع، بالرغم من تأهله ثانياً في إيمولا، لكنه يرى أنه لم يفلح بعد باستخراج أقصى ما يمكن للسيارة تقديمه.

فقال: "من المهم الحفاظ على ثبات الأداء طوال الجولة".

وأكمل: "الوصول إلى السرعة المطلوبة يستغرق بعض الوقت. خاصة عندما تكون لدينا حلبة جديدة، فإنني أمضي كامل يوم الجمعة للتأقلم. لستُ ضمن موقع يؤهلني الاستفادة الكاملة من السيارة بعد".

واختتم: "أعتقد أنني حالما سأتمكن من ذلك، سنرى وتيرة سريعة للغاية على المسار".

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الكاتب خلدون يونس

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