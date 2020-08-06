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فورمولا 1 / جائزة الذكرى الـ 70 الكبرى / أخبار عاجلة

بيريز قد يشارك في سباق سيلفرستون الثاني بعد أن أكمل فترة الحجر الصحيّ

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بيريز قد يشارك في سباق سيلفرستون الثاني بعد أن أكمل فترة الحجر الصحيّ
06-08-2020

قد يعود سيرجيو بيريز للمشاركة ضمن جائزة الذكرى الـ 70 للفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع بعد أن أكمل فترة الحجر الصحيّ الضروريّة على إثر تحليله الإيجابيّ الأسبوع الماضي.

حلّ نيكو هلكنبرغ بديلًا عن بيريز خلال جائزة بريطانيا الكبرى أثناء تواجد الأخير في الحجر الصحيّ نتيجة ثبوت حمله للفيروس ليلة الخميس الماضي، لكنّ الفريق قال بأنّ المكسيكي قد يعود للتسابق نهاية هذ الأسبوع.

وأكّد الفريق الآن أنّ بيريز أكمل فترة الحجر الضروريّة على إثر توجيهات من ممثّلين من الحكومة، ما يعني بأنّه قادرٌ على المشاركة في هذا الأسبوع.

لكنّ بيريز سيكون بحاجة لانتظار الحصول على نتيجة تحليل سلبيّة ليكون قادرًا على دخول بادوك الفورمولا واحد مجدّدًا، ما يعني بأنّ الفريق سيتّخذ قراره بشأن تشكيلته لنهاية الأسبوع بناءً على تلك النتيجة.

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ومن المفترض أن تصدر النتيجة مساء اليوم أو صباح الجمعة قبل التجارب الحرّة الأولى.

وجاء في بيانٍ من الفريق: "أكّدت إدارة الصحّة العموميّة أنّ فترة الحجر الصحيّ لسيرجيو بيريز قد اكتملت".

وأضاف: "لكن تماشيًا مع قانون السلوك الخاص بـ فيا فإنّ على سيرجيو الحصول على نتيجة تحليل سلبيّة قبل الدخول إلى البادوك. سيتمّ إجراء التحليل اليوم".

وأردف: "يتوقّع الفريق اتّخاذ قراره بشأن من سيقود إلى جوار لانس سترول في وقتٍ لاحقٍ من اليوم أو صباح الغد".

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