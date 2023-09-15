بيريز قَبِل اعتذار ماركو بعد اجتماع مغلق بينهما

في إشارة إلى سبب تذبذب أداء بيريز، صرّح هيلموت ماركو بأن خلفية المكسيكي "جنوب الأمريكية" وراء ذلك، مقارنة بأداء سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن، حيث لا يعتقد بأنه يمتلك ذات التركيز.

وتسببت هذه التعليقات بموجات من الاستياء على قنوات التواصل الاجتماعي، خاصة وأنّ موطن بيريز هو المكسيك الذي يعتبر بلداً في أمريكا الشمالية.

ولاحقاً أدلى ماركو باعتذار تم نشره على قناة "سيرفوس تي في" التابعة إلى ريد بُل، بعد جولة إيطاليا.

لكن بيريز وعلى هامش جائزة سنغافورة، أكد أنه التقى مع ماركو شخصياً أيضاً.

فقال: "خضت معه اجتماعاً شخصياً. قدم اعتذاره. وهذا بالنسبة لي الأمر الأهم".

وأكمل: "نعم، عملياً لقد بات ذلك خلفنا. تجمعني علاقة شخصية به".

وأضاف: "معرفته بشكل شخصي تساعد كثيراً، لأنني لم أعلم ما كان يقصده تماماً بتلك التعليقات".

وأردف: "تقلبت اعتذاره، لأنني أعلم هيلموت شخصياً بشكل يؤكد لي أنه لم يكن يعنيها بتلك الطريقة السلبية".

هليموت ماركو وسيرجيو بيريز، ريد بُل تصوير: صور موتورسبورت

وشدد بيريز على أنه لم يشعر بالإهانة جراء تعليقات ماركو، مؤكداً أنها فُسّرت بشكل خاطئ.

فقال: "كلا على الإطلاق وبصراحة شديدة. من معرفتي بـ هيلموت، كما قلتُ، على صعيد شخصي. أعلم أنه لم يكن يقصدها بتلك الطريقة السلبية".

وأكمل: "لم أشعر بالإهانة مطلقاً. لو كانت تلك التعليقات صادرة بطريقة أخرى (أو شخص آخر)، حينها لكنت قد فسّرتها بشكل مختلف".

وأضاف: "لكن بالنسبة لي، هذا هو الواقع، ولم آخذها على محمل شخصي".

وأردف: "أياً كان ما أصرّحه في وسائل الإعلام أو ما يقوم هو بالتصريح به، فإنه مختلف عن النقاشات التي نخوضها. لذا على أية حال، تجمعنا علاقة جيدة وأعلم أن تلك التصريحات لا علاقة لها بذلك الجانب".

واسترسل: "كما قلت، هيلموت قام بالاعتذار وأعتقد أننا جميعاً نرتكب الأخطاء. ما يهمني بشكل أساسي هو قبول اعتذاره الذي قام به بشكل شخصي".

واستطرد: "ما حصل لاحقاً، وما تناقلته وسائل الإعلام، ليس ضمن نطاق سيطرتي. بالنسبة لي، ما يهمني هو العلاقة الشخصية بيننا".

وتابع: "نحن نتكلم دوماً على الحلبة وخارجها، هنا وهناك. نرى بعضنا أغلب الوقت خلال الجولات".

واختتم: "هيلموت يتكلم بما يفكر به، وأعتقد أن ذلك أمر نقدّره لأنه يتحلى بشفافية كبيرة مع وسائل الإعلام ومع الجميع حقاً وحتى مع السائقين. هذه هي طبيعته".