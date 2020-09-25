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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى / أخبار عاجلة

بيريز "قام بتصفية الأجواء" مع فريقه ريسينغ بوينت عقب تعليقاته الأخيرة

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بيريز "قام بتصفية الأجواء" مع فريقه ريسينغ بوينت عقب تعليقاته الأخيرة
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قال سيرجيو بيريز أنه قام "بتصفية الأجواء تماماً" مع فريقه ريسينغ بوينت عقب تعليقاته الأخيرة على هامس جائزة روسيا الكبرى، والتي كشف فيها أنهم "بدؤوا يخفون أموراً عنه" منذ إعلان رحيله عن الفريق.

سيترك بيريز صفوف ريسينغ بوينت نهاية الموسم الجاري للفورمولا واحد، وسيفسح المجال أمام بطل العالم أربع مرات سيباستيان فيتيل ليقود بديلاً عنه مع الفريق الذي سيحمل اسم أستون مارتن بدءاً من 2021.

وصرّح بيريز في المؤتمر الصحفي على هامش جولة روسيا، أن فريقه بدأ يخفي بعض الأمور عنه منذ إعلان رحيله عن الفريق، حيث طالب بمزيد من الشفافية بهدف السعي لتحقيق المركز الثالث ضمن ترتيب بطولة المصنعين.

فقال: "هناك بعض الأشخاص داخل الفريق، بدؤوا بإخفاء أمورٍ عني، وذلك أمر لا أعتقد أنه رائع".

وتابع: "أعتقد أنه علينا حالياً الالتزام بالشفافية بأكبر قدر ممكن، لضمان تحقيق أهدافنا وتسجيل أكبر قدر ممكن من النقاط".

وضمن منشور له على وسائل التواصل الاجتماعي  صباح اليوم الجمعة قبيل انطلاق التجارب الحرة، أكد بيريز أنه تكلم مع فريقه حيال تعليقاته تلك، وأنه قام بتصفية الأجواء.

حيث كتب: "أنا أعرف الفريق منذ سبع سنوات، وهم بمثابة عائلة لي".

وتابع: "تكلمتُ مع الفريق وقد تقبّلوا تفسيري. ليس هناك أي مجال بعد سبع سنوات، لإنهاء العمل بيننا بشكل سيء. الأجواء صافية تماماً".

واسترسل: "جميعنا نتطلع قدماً. ونود الأمر نفسه: تسجيل أكبر عدد من النقاط وتحقيق النجاح لما تبقى من علاقتنا معاً".

وأردف: "سنواصل الضغط لتحقيق المزيد من منصات التتويج خلال السباقات المتبقية".

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يشار إلى أن الفريق عادة ما تستعمل استراتيجية معينة مع السائقين الذين سيخرجون من صفوفها، وذلك بهدف منع نقل معلوماتٍ مفيدة للمنافسين.

ولم يحدد بيريز بعد خططه بشكل كامل لموسم 2021، لكنه أكد أنه يخوض محادثات مع عدد فرق للبقاء ضمن الفورمولا واحد.

والفريقان اللذان يمتلكان فرصة لضمه هما هاس وألفا روميو، إذ لم يعلن أيّ منهما تشكيلته بعد للموسم المقبل.

"من الواضح أن هناك تواصلاً مع عدة فرق ونقاشات" قال المكسيكي.

وأكمل: "أعتقد أننا سنعرف خلال الأسبوع المقبل ما هي خياراتنا المنطقية. لكن من الواضح أن هناك أموراً أفضّل إبقاءها بيني وبين الفرق".

واختتم: "أعتقد أن الجميع بحاجة إلى الإبقاء على الاحترام، إذ لديهم سائقوهم الحاليون ويخوضون مفاوضاتهم الخاصة. لذا، سأُبقي ما يجري من مفاوضات لنفسي فقط".

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حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الحدث جائزة روسيا الكبرى
قائمة السائقين سيرجيو بيريز
قائمة الفرق ريسينغ بوينت
الكاتب خلدون يونس

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